Preocupan 45 mineros por riesgo de colapso en un socavón en Quinchía

Es que ya se cumplen 15 días, cuando 45 mineros tradicionales ingresaron al túnel número ocho para la multinacional Miraflores, en Quinchía (Risaralda). Pero laboran en medio de un malestar, según ellos, por incumplimientos de los acuerdos que se fijaron meses atrás con esta multinacional.

Catalina Cadena, gerente general de la multinacional Miraflores, afirmó: “Es un peligro que estas personas estén en este sitio. Nos preocupa su seguridad, porque esta zona presenta fallas geológicas, se inunda y hay acumulación de gases que podrían generar una tragedia, situación que no esperamos que ocurra. Por esto, nos reuniremos en el palacio municipal de Quinchía con los mineros, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, de Personería y del departamento para llegar a una concertación”.



Desde el 14 de enero, los mineros hacen presencia en el socavón, que ha estado cerrado durante más de ocho años. De tal manera que, como lo recalcaron estos mineros, no se le ha realizado mantenimiento recientemente y no está en las condiciones adecuadas que se requieren para poder operarlo con seguridad.



Cabe resaltar que la mina aún no ha sido explotada por parte de la empresa, por los problemas que aún presenta y no habría licencia de explotación legal, por esto ha estado cerrado. Según la compañía, se espera que las obras en la mina se hagan dentro de un año, aproximadamente, y se empiece a operar en dos.



La Asociación de Mineros y Barequeros de Miraflores que agrupa y representa a la mayoría de los mineros artesanales de Miraflores, por medio de un comunicado firmado por Ramón Cardona, presidente de la agremiación, expresó: “Esta Asociación no ha participado ni promovido esta toma, ni se siente representada por este grupo de personas, por cuanto la Asociación tiene un compromiso con esta empresa minera de abandonar la actividad extractiva en el momento en que ella inicie los trabajos de construcción de mina y se pueda implementar un plan de beneficios que esta empresa ha ofrecido para sustituir los ingresos dejados de recibir por la extracción de oro en la zona”.

Buscan una salida

Israel Londoño Londoño, secretario de Gobierno departamental, precisó, hace una semana que “la idea es que ellos -los mineros- puedan salir, de manera concertada, con la multinacional, con apoyo de la Defensoría del Pueblo y con la Alcaldía de Quinchía, de ese sitio que es un territorio que hoy tiene una explotación minera de una empresa privada”.



Las autoridades locales realizaron un consejo de seguridad la semana pasada para analizar las variables de la situación, definir los riesgos y las acciones a realizar frente a la situación presentada. Hasta el momento se ha designado una comisión médica que verifique el estado de salud de quienes se encuentran en el lugar y el riesgo en el que podrían incurrir.



También se decidió hacer una visita de representantes de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) para inspeccionar el lugar y establecer las condiciones de inestabilidad que podría presentar el terreno.



Esaú Mora, representante legal de la Asociación de Mineros Tradicionales y Artesanales de Quinchía, indicó que el socavón tiene unas grietas que han sido denunciadas desde hace dos años a las autoridades departamentales, pero, al ver que estas no han tenido eco dentro de la municipalidad, los trabajadores de la mina decidieron tomar las vías de hecho.



Ramón Cardona recalcó que no hará parte de la mesa de concertación, de mañana, porque ya está claro el acuerdo que se firmó, solo es esperar a que todo sea una realidad y añadió “como representante de los mineros, no estamos de acuerdo pero respetamos su postura, y nosotros no estamos haciendo nada para obstaculizar la comunicación”.



El representante de los mineros agregó que la solución del problema “debe ser un tema que se resuelva entre la compañía y los compañeros que están allá en el túnel”.



Esta compañía hace 10 años llegó al corregimiento de Miraflores, con el propósito de realizar la extracción de manera segura, trabajar en condiciones aptas. El estamento informó que se encontró que alrededor de 150 mineros, que fueron censados, generaban pasivos ambientales a la hora de realizar estas actividades mineras y no utilizaban elementos de protección personal.



Luego, se tuvo que suspender ese proceso de concertación, por uno de consulta previa, y siete años después, la compañía retornó al diálogo hubo un segundo censo, y se caracterizaron 193 mineros que vivían en la zona y trabajaban de la minería en esta área de influencia del proyecto Miraflores.



Una vez, se determinó este número de personas, la compañía, creó un programa que básicamente se pensó para mejorar la calidad de vida, según la empresa. “Nosotros nunca quisimos afectar su ingreso, sino buscar una alternativa para extraer de forma segura”, aseguró Cadena.



Los planes o beneficios a los que la Asociación se refiere que, de hecho, ya fueron firmados por 190 mineros, consta de contratación mano de obra, los mineros no formales que reúnan los requisitos para trabajar en el proyecto, serán contratados de forma preferente. También se pretende la constitución de una cooperativa y una granja para el desarrollo de proyectos productivos.



Además, se financiará la cooperativa y se dará asistencia técnica para los emprendimientos, fomentando el encadenamiento productivo y acompañado el proceso hasta que los beneficiarios obtengan ingresos adecuados y sostenibles en el tiempo y capacitación y desarrollo de competencias.



“La empresa apoyará la capacitación tanto del personal que será contratado, como de aquellos que opten por los proyectos productivos en materias técnicas y administrativas relacionadas con el emprendimiento. De hecho ya hay varios que se encuentran validando primaria y bachillerato, nunca habían cotizado para la seguridad social y pensión. Algunos solo tenían Sisbén”, afirmó la gerente Cadena.



La directiva le explicó a EL TIEMPO que la empresa estaría dispuesta a escuchar, por eso no han querido ir a las vías de hecho. Como aún la mina no tiene las obras, Cadena, dijo: "En el momento que ocurra un accidente dentro del túnel, como compañía no tenemos responsabilidad de lo que ocurra, porque invadieron una propiedad privada. El riesgo es alto”.



Otro punto que recalcó la gerente de la multinacional, fue sobre un pago económico que se le dará a los mineros, en el momento que se empiece a construir el proyecto, es decir, durante el año de construcción, van a recibir una remuneración, claro está, de acuerdo a la edad, antigüedad y la preparación que hayan recibido.



Ómar de Jesús Pescador, presidente de la Junta de Acción Comunal de Miraflores además minero, aseveró: “Nosotros firmamos unos acuerdos. Tengo desconocimiento de las personas que están en el túnel pero por la experiencia de minero, sé que están corriendo un alto peligro al estar allí. Nosotros seguimos con el acuerdo firmado desde hace más de ocho años”.



Cadena, aseguró que, no tiene identificados la mayoría de mineros que están haciendo presencia en el socavón, pero, sí sabe de seis que se encuentran allí que están reconocidos por la de Mineros y Barequeros de Miraflores.



El secretario Londoño sostuvo que la empresa multinacional minera cuenta con todos los permisos en trámite para hacer a futuro la excavación y que viene cumpliendo con las expectativas en Quinchía.



Natalia Chaverría

Para El Tiempo - Pereira