Guardia indígena del Cauca recibe importante premio internacional

Hoy, la organización Front Line Defenders le entregará a la Guardia indígena del norte del Cauca el Premio Regional de las Américas 2020, por su trabajo por la defensa de los Derechos Humanos.

Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), señaló que este reconocimiento es un espaldarazo de la comunidad internacional a la Guardia, quienes históricamente y de manera desinteresada han luchado por defender la vida y el territorio en esta región.



“Esto implica redoblar los esfuerzos de protección colectiva de la organización”, dijo Capaz.



El líder recalca que este ejercicio de protección ancestral lo realizan cerca de 2.300 indígenas. Así mismo recordó que el año pasado fueron asesinados nueve guardias en el departamento en ejercicio de sus funciones.



“Este ejercicio de la guardia indígena no es fácil, siempre ha sido perseguido y señalado por los diferentes grupos armados. Se espera que a nivel institucional, se tenga un mayor reconocimiento mucho más logístico para la protección colectiva”, expresó.



Agregó que pese a las estigmatizaciones a nivel nacional, paradójicamente internacionalmente la Guardia indígena es vista como un referente de paz y de cuidado de la vida.



La organización Front Line Defenders también dará a conocer los nombres de los otros cuatro ganadores del reconocimiento.



Los otros ganadores son Mekfoula Mint Brahim (Mauritania) en África; Juwairiya Mohideen (Sri Lanka) en Asia y el Pacífico; Lara Aharonian (Armenia) en Europa y Asia Central; y Defensora de derechos humanos (Iraq) en Oriente Medio y África del Norte.



El jurado del premio está conformado por parlamentarios irlandeses, quienes se vieron enormemente conmovidos por el coraje y la determinación de las cinco ganadoras regionales que escogieron.

TWITTER

Front Line Defenders fue fundado en Dublín con la misión específica de proteger a los defensores de derechos humanos en el mundo que se encuentren en riesgo, personas que trabajan, no violentamente por cualquiera o todos los derechos creados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.



Desde el 2005 la organización ha celebrado la ceremonia de entrega del Premio en el Ayuntamiento de Dublín, pero este año la entrega de premios será de forma virtual, a causa de la pandemia del covid-19.



La Guardia anunció que después de recibir el premio se reunirán en Santander de Quilichao para celebrar el reconocimiento.



La Guardia Indígena se concibe como organismo ancestral propio y como un instrumento de resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas. No es una estructura policial, sino un mecanismo humanitario y de resistencia civil. Busca proteger y difundir su cultura ancestral y el ejercicio de derecho propio. Deriva su mandato de las propias asambleas, por lo que depende directamente de las autoridades indígenas.



Los guardias no reciben remuneración alguna, es un esfuerzo voluntario y consciente en defensa de su cosmovisión y de la pluriculturalidad.



Michel Romoleroux Halaby

Para El Tiempo

Popayán