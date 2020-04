86 mil beneficiarios, con ayudas de la Alcaldía en Manizales

Desde ayer la Alcaldía de Manizales inició la entrega de auxilios alimentarios para las comunidades más vulnerables de la ciudad. Esta inversión se hará con recursos provenientes de un fondo de inversión de $10.312 millones que, inicialmente, destinó la administración local para atender la contingencia por la expansión de la covid-19.

De este fondo se sacarán $2.300 millones para las familias de estratos 1, 2 y 3 que no reciben ningún tipo de subsidio estatal. En total, la medida llegará a 86.000 personas.



“Con este dinero se atenderá a una de cada cinco personas. Dentro de esta población se encuentran vendedores informales, madres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, trabajadoras sexuales y comerciantes”, indicó el alcalde Carlos Mario Marín.



Los beneficiarios de estas ayudas son quienes no son catalogados en condición de pobreza, así lo informó la secretaría de Medio Ambiente de Manizales, Natalia Escobar. "Sabemos que el 12 % de la población en Manizales es pobre y está haciendo atendida por programas como Familias y Jóvenes en Acción, pero hay otro 20 %, que son estas 86.000 personas, que no tienen ninguna ayuda. Fueron seleccionados por medio de un cruce de bases de datos de la administración municipal y del Gobierno Nacional, las cuales se identificaron a través del Departamento Nacional de Planeación”, precisó la funcionaria.



Escobar recordó a la comunidad que no necesita inscribirse en ningún programa, pues las ayudas llegarán a la puerta de la casa de quienes están en las bases de datos. La entrega de estas ayudas tendrá el acompañamiento de la Cruz Roja y la Policía.



En Caldas, entre tanto, la administración de cada municipio es la encargada de las ayudas. Sin embargo, desde la Gobernación se está adelantado la campaña ‘Caldas Solidaria’, que busca donaciones de parte de los caldenses que están dentro y fuera del territorio nacional.



La campaña, con la que también se pretende atender a las poblaciones que no reciben ninguna ayuda estatal, se inició con el aporte de varios funcionarios de la administración departamental y sus entidades descentralizadas (Empocaldas, Dirección Territorial de Salud, Inficaldas, Edsa y la Industria Licorera de Caldas) que donaron el valor de un día de trabajo.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO -MANIZALES​