Ley Seca y toque de queda en Risaralda por más contagios de covid-19

Tras la aparición de 58 nuevos casos positivos de covid-19 en un solo día (el jueves) en Risaralda, el gobernador del departamento, Víctor Tamayo Vargas, decretó toque de queda y Ley Seca durante este puente festivo en los 14 municipios.



La restricción de ley seca comenzó a las 6:00 p.m. de este viernes y se extenderá hasta el martes a las 5:00 a.m. Mientras que el toque de queda será en las noches en todo el departamento. Se iniciará a la media noche de hoy hasta las 5:00 a.m. de mañana sábado y así se repetirá cada noche hasta el martes.

“Les pedimos que no salgan de su lugar de residencia, solo en caso de ser necesario. Observamos que en el día sin IVA (ayer) se reportan largas filas en los establecimientos sin respetar el distanciamiento social. No es momento para infringir las medidas de contención y más en momentos como los actuales donde el personal de salud de dos IPS registró casos positivos de covid-19”, informó Tamayo.



Estas nuevas medidas se dan por el aumento de casos en el departamento, el mayor incremento desde el inicio de la pandemia. De los 58 nuevos registros de la enfermedad, 13 de ellos se dieron en personal de la salud. Al menos 10 en el hospital San Jorge de Pereira. Otros dos casos fueron de dos auxiliares de odontología que pertenecen a la IPS odontológica de Comfamiliar en Pereira y uno más en el hospital San José de Belén de Umbría.



En total fueron 27 contagios en Pereira, 11 en Dosquebradas, 11 en La Virginia, 3 en Santa Rosa de Cabal y 3 en Belén de Umbría, 1 en Pueblo Rico (que registró su primer caso), 1 procedente de Quibdó y 1 de Cartago, según reportaron las autoridades en Risaralda.



Este viernes el Ministerio de Salud reportó siete casos nuevos del coronavirus en Risaralda, para un total de 397 casos históricos. Sin embargo, la Secretaría de Salud departamental informó que hoy hubo 11 contagios nuevos, para un total de 401 casos positivos históricos, de los cuales hay 158 casos activos. Además, al momento van 12 muertes.



Este nuevo brote en un centro asistencial de Pereira, en este caso el hospital San Jorge llevó a que se tomarán medidas sanitarias. El secretario de Salud de Risaralda, Javier Darío Marulanda, señaló que se declaró la suspensión temporal y preventiva de la capacidad instalada del servicio quirúrgico del hospital “dejando solo dos quirófanos funcionando por el momento y previa desinfección certificada para la atención de la ruta materno perinatal y de las urgencias vitales que lleguen, el resto serán suspendidas temporalmente mientras se realiza el proceso de desinfección y reemplazo del personal”.



Además, se suspendió parcialmente el servicio de urgencias del San Jorge. “Activamos el plan de emergencia hospitalaria dejando la ruta covid-19 para los pacientes con sospecha de coronavirus y síntomas respiratorios, pero habilitamos la ruta alterna, y se habló con el Crue y las EPS a las que el hospital les presta servicios para que procuren desviar sus pacientes a otras IPS, mientras identificamos si hay más contactos positivos”, afirmó Marulanda.



Las autoridades tratan de establecer si el personal de salud adquirió el virus en la ciudad o si se trata de una infección asociada a la atención en servicios de salud.

Por su parte el gobernador Tamayo señaló que “hubo un récord en toma de muestras, fueron un total de 471, 60 salieron positivas, dos de toma por segunda vez. De los 13 casos de personal de salud, 10 son del hospital San Jorge, 7 empleados del área de urgencias y tres de la zona quirúrgica”.



“Se ha incrementado el índice de propagación, por eso llamamos a aumentar el autocuidado. Rogamos a las autoridades municipales intensificar las medidas de aislamiento y confinamiento, no es momento para relajar las medidas de protección justificado en el aparente bajo número de casos”, añadió el mandatario de los risaraldenses.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO PEREIRA