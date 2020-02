Por 20 años, Pereira prestará el servicio de energía en Cartago, Valle

Empresas de Energía de Cartago (Emcartago) estuvo intervenida por aproximadamente seis años por la la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) ordenó la toma de posesión con fines liquidatorios de esta empresa, ello en atención a la difícil situación financiera, operativa y técnica que tenía. Ahora, Empresas de Energía de Pereira, suministrará el servicio de energía a 45 mil usuarios.

Uno de los compromisos adquiridos por la empresa, Energía de Pereira es que debe atender, todo el municipio de Cartago, los corregimientos de Santa Ana, Zaragoza, Cauca y El Guanábano, así como la zona rural aledaña al Río Cauca; el corregimiento Cruces en Obando; las zonas aledañas al Río Cauca que son jurisdicción del municipio de Ansermanuevo y la Virginia; y el corregimiento de Puerto Caldas que pertenece a Pereira.



Natasha Avendaño, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. También agrega que: “Este proceso es un contrato de operación en el cual Energía de Pereira es un aliado estratégico, por eso es de aclarar que no hay una sección y escisión de los activos de la compañía, estos siguen siendo propiedad del municipio de Cartago”.



Nohelia Sepúlveda, habitante del municipio de Cartago dijo: “Acá en Cartago, la energía siempre ha sido muy costosa, hay apagones, pero en resumen, es un servicio con el que uno no está contento, hay que esperar a ver qué pasa con Energía de Pereira”.



Ahora, el reto que se tiene con los cartagueños para mejorar el servicio de energía y zonas aledañas es, según la empresa de Energía de Pereira de ejecutar inversiones superiores a los 86 mil millones de pesos, disminuir el índice de pérdidas, que en este momento es superior al 25 por ciento y atender a los 45 mil usuarios que hoy se benefician del servicio de energía eléctrica.



Yulieth Porras, gerente de Energía de Pereira, enfatizó: “Con esta alianza no solo se beneficiará Energía de Pereira sino también a Emcartago que va a recibir anualmente 1.000 millones de pesos, además los usuarios tendrán una mejor calidad del servicio”. La funcionario añadió que, se esperan resultados satisfactorios a partir del cuarto año.



Cabe resaltar que, Emcartago la tarifa de Cartago estaba expuesto a la bolsa, es decir, esto hace que a la hora de comprar la energía, el precio variara constantemente. En Cartago, quedarán ubicados dos centros de servicio al cliente, que aún están por definir.



NATALIA CHAVERRÍA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO - PEREIRA