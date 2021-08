Policía felicita y respalda a uniformado que enfrentó a fleteros en Bello

Tras conocerse la acción de un intendente de la Policía en Bello, Antioquia, quien al darse cuenta de un intento de robo accionó su arma de dotación e impidió el fleteo, el comandante de la Policía de Medellín anunció apoyo jurídico y acompañamiento para el uniformado.



Esto ante los rumores en redes sociales en los que se decía que supuestamente el agente de la Policía, cuya acción quedó grabada en video de seguridad que se hizo viral, estaría buscando ayuda para defenderse jurídicamente, lo cual resultó falso tras las declaraciones del general Javier Josué Martín Gámez, comandante de la Policía en Medellín, quien además felicitó al intendente.

"Queremos felicitar una vez mas y reconocer el trabajo de nuestro héroe, un policía valiente", señaló el General Martín. "Le hemos prestado todo el apoyo jurídico, desde el mismo momento en que sucedieron los hechos y le seguiremos reconociendo su labor", concluyó.



En las imágenes se ve cuando el subintendente se encontraba al interior de un lugar y en la calle del frente, unos hombres en moto, atacan violentamente a otro motociclista. De inmediato, el policía sale del lugar y enfrenta a los delincuentes, accionando su arma de dotación, tras ver que los hombres también estaban armados, hiriendo a uno de ellos, quien quedó capturado de inmediato.



"Quiero agradecer el acompañamiento jurídico y personal que he recibido", dijo el uniformado en el video.



