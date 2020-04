Municipios del Eje Cafetero libres de covid -19 buscan reactivarse

Aunque el nuevo coronavirus cada día se expande entre la población colombiana, algunos municipios han logrado salir ilesos, por ahora de la propagación de la enfermedad. En medio de los controles, la región se prepara para reabrir algunos eslabones de la economía.

En Caldas, de los 27 municipios, 21, al cierre de esta nota, no tienen contagios. De las afectadas resaltan tres de las cinco que conformarían la planteada área metropolitana: Manizales, Chinchiná y Villamaría. También se encuentran tres municipios que son frontera con otros departamentos, como es el caso de Viterbo y Anserma que limitan con Risaralda y La Dorada que tiene proximidad con Cundinamarca y Tolima.



Entre los municipios que se mantienen libres está Riosucio uno de los de mayor extensión y población en donde, además, están asentados cuatro resguardos indígenas. La manufactura es uno de sus principales motores económicos por lo que, desde este lunes, empezará a funcionar de nuevo.



“En Riosucio se puede decir que en cada cuadra hay un taller de confección de vestidos de baño o ropa interior, muchas personas viven de esta práctica. Ellos podrán volver a operar, pero bajo estrictas medidas de bioseguridad que nos permitan mantenernos con la tabla en cero”, señaló el alcalde, Marlon Tamayo.



Distancias personales de dos metros, no más de 10 personas por taller, uso de tapabocas y rutinas de higiene permanente están entre las medidas que deberán acatar.



El mayor reto para este municipio, ubicado en el occidente caldense, empezará hoy cuando se reactiven totalmente las operaciones de la concesión Pacífico Tres que adelanta las obras de construcción de la vía Manizales- Medellín y en la que trabaja un número importante de riosuceños. Lo mismo sucederá con el transporte de mineros que serán llevados hasta el municipio de Marmato donde tiene minas la multinacional Gran Colombia Gold.



“Hemos hablado con los dirigentes de ambas empresas y ellos han garantizado las condiciones de seguridad y elementos de protección para todos. En el caso de quienes se deben transportar ya no irán 40 en el bus, sino 15", indicó Tamayo.



Si bien los municipios a donde se desplazarán los trabajadores también están libres del virus, se fortalecerán los puestos de control. El mandatario precisó que en los cuatro puntos de ingreso, límites con el municipio de Supía, Anserma, Jardín (Antioquia) e Irra, corregimiento de Quinchía (Risaralda), hay presencia permanente de la Policía y la Secretaría de Salud. “Allí se toma la temperatura de cada uno, se verifica que porten tapabocas, guantes y demás elementos obligatorios. Con quienes salgan seremos más estrictos”, apuntó.



En Riosucio también habitan comunidades indígenas, que han sido partícipes de los controles, lo que según Tamayo, ha sido fundamental para que no haya ningún contagiado. “Las autoridades indígenas han sido cuidadosas con la entrada y salida de personas y alimentos, han estado liderando controles al interior de sus comunidades lo que ha hecho que hoy tengamos este resultado”.



Como una manera de conseguir recursos para apoyar a las comunidades que se han visto más afectadas por la crisis, la Alcaldía realizará el próximo 2 de mayo una jornada de donación a la que convoca a todos los caldenses que estén dentro y fuera del departamento a apoyarlos para reunir una suma que permita atender a estas familias.

Pico y vereda en Pueblo Rico

En Risaralda, entre tanto, de los 14 municipios, ocho están libres de coronavirus en este momento. Los que hasta la fecha no presentan casos positivos son: Marsella, Quinchía, Mistrató, Guática, Belén de Umbría, Apía, Santuario, Balboa, La Celia y Pueblo Rico.



Pueblo Rico, por ejemplo, ha aplicado varias estrategias para mantenerse sin contagios entre las que se encuentra el pico y vereda, ubicar en la plaza de mercado todo el abastecimiento del municipio, presencia constante del Ejército Nacional y el aislamiento obligatorio.



“Nuestros campesinos bajan al municipio de acuerdo al pico y vereda, hasta ahora es la estrategia que más nos ha funcionado y seguiremos con esta medida porque un 50 por ciento de la población tiene en promedio 60 años, es decir, longeva, por lo que es una población vulnerable”, explicó el alcalde, Leonardo Siágama.

Salento le apuesta a la agricultura

En Quindío, seis de los 12 municipios, hasta ahora, aún no tienen casos positivos de covid-19. Quimbaya, Salento, Córdoba, Pijao, Buenavista y Génova son las localidades que permanecen sin contagios.



Aunque se pensó que Salento sería el primer municipio con casos de contagio por la cantidad de extranjeros que llegan a esta población, no fue así y aún permanecen sin casos. “Con el dolor en el alma cancelamos las reservas para hoteles porque nos da pánico, si el sistema de salud colapsó en otros países como será en un municipio como el nuestro, de sexta categoría, por eso se cerró el municipio y no se permite el ingreso de nadie”, señaló la secretaria de Desarrollo Económico de Salento, Leidy Juliana Toro.



Aunque el municipio depende en un 98 por ciento del turismo y éste está suspendido por ahora, se busca reactivar la agricultura en esta población. La mayoría dejaron las demás áreas de la economía porque el turismo era más rentable.



“Tenemos un par de obras pero los trabajadores no son de aquí, no se consiguieron en el pueblo porque para la gente era más rentable el turismo. Tenemos un call center a las afueras y se necesitaron 100 salentinos en su momento, pero no se encontraron ni seis personas, porque nadie quiso dejar el turismo”, agregó la funcionaria.



Pese a que Toro señaló que les preocupa la reactivación de las obras de construcción porque tiene personal foráneo, están esperando que cumplan con los protocolos de seguridad exigidos por el Gobierno Nacional, “porque nosotros por ahora no vamos a permitir la llegada y salida de transporte público. Es un riesgo para nosotros, pero estamos esperando que nos envíen el protocolo”.



En Salento hay un par de empresas dedicadas al cultivo de aguacate hass y estas continúan con su producción, sin embargo casi no tiene empleados del municipio pues en su momento, los salentinos no quisieron trabajar allí porque el turismo era más rentable.



