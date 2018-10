Plantón de trabajadores de la Clínica Martha en Villavicencio 

Un reflejo de la crisis de la salud por la que atraviesa el departamento del Meta es la Clínica Martha, en Villavicencio, donde sus trabajadores completan quince días en un plantón porque hace ocho meses no les pagan el salario.

Mientras el centro de salud tiene 90 camas desocupadas, el resto de centros clínicos del departamento sufren por sobreocupación de pacientes.



El enfermero Lenín Lozano, vocero de los 115 trabajadores que adelantan el plantón, sostiene que desde hace ocho meses no les pagan sueldos y desde noviembre del año pasado la mayoría están sin seguridad social y las deudas acumuladas a los trabajadores suman 3. 097 millones de pesos.



Sin contar que otros 235 trabajadores, sostiene Lenín, se han retirado en los últimos meses por la asfixiante crisis financiera de una de las clínicas que mayor reconocimiento tuviera en Villavicencio.



La crisis se empezó a agudizar en marzo pasado cuando por decisión de las directivas de la entidad fue cerrada el área de urgencias, prosiguió en junio con la suspensión indefinida de los servicios de la Unidad de Cuidados Intensivos y todos los servicios están cerrados desde hace quince días –cirugía y hospitalización- cuando los trabajadores iniciaron el plantón.

En los ventanales de la Clínica Martha se ven los carteles de la protesta de los trabajadores. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

Además, porque no les garantizaban el funcionamiento las 24 horas del día de la farmacia y por falta de implementos para atender los pacientes, circunstancia que ponía en riesgo a los usuarios y al personal médico, sostiene Lozano.



Y aun cuando no fue posible dialogar con algún directivo de la Clínica, pues según expresaron en recepción ninguno se encontraba este lunes en la madrugada en el centro clínico, EL TIEMPO conoció que las empresas prestadoras de salud (EPS) le deben a la Clínica Martha 37.547 millones de pesos, cartera que se han venido acumulando en los últimos diez años.



Las mayores deudas son de la liquidada Saludcoop –que además es socia de la clínica- del orden de los 6.245 millones de pesos, la Previsora de 4.861 millones, Seguros del Estado 4.553 millones y la liquidada Cafesalud 3.433 millones de pesos.



Y pese a que la Clínica Martha va a recibir 1.700 millones de pesos de un título valor en un juzgado y 3.000 de convenio que se viene tramitando con el Centro Hospitalario del Meta, “estos recursos no garantizan que les pagan todos los meses de salarios a los trabajadores y la continuidad laboral para todos los empleados”, sostiene el vocero de los trabajadores.



Entre tanto, el fin de semana la Superintendencia Nacional de Salud logró acuerdos conciliatorios por más de 12.921 millones de pesos en cuentas por cobrar de instituciones prestadoras de salud del Meta, en desarrollo de una jornada de conciliación.



Uno de los acuerdos lo suscribió Medimás con el intervenido Hospital Departamental de Villavicencio al que se comprometió a pagar 1.500 millones de pesos; la Nueva EPS también se comprometió a pagarle al mismo Hospital 900 millones de pesos, y Coomeva le va a pagar 973 millones de pesos a la Clínica Cooperativa de Villavicencio.



Estos acuerdos de pago contribuyen al saneamiento de la cartera y a la sostenibilidad financiera de los prestadores de servicios de salud del departamento del Meta, sostienen en la Superintendencia Nacional de Salud.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1