Marcha bien el piloto de reapertura de la iglesia de Neira, Caldas

Dos semanas de abrir sus puertas cumple el templo San Juan Bautista de Neira, el único del país con permiso para celebrar eucaristías presenciales. El balance es bueno, los fieles cumplen con los protocolos por lo que es, hasta el momento un piloto exitoso.

Algunos templos no están cerrados por completo, abren sus puertas para misas de exequias, pero en Neira doblan las campanas dos veces todos los días y en seis oportunidades los fines de semana. Esto gracias a que Neira es un municipio no covid-19.



“Este es un piloto, no es una decisión definitiva. En el momento en que las personas dejen de cumplir con los protocolos de distanciamiento y uso de elementos de protección se tendrá que reevaluar. Pero al momento se ha hecho todo bien y acatando las normas dispuestas por la Alcaldía”, precisó el párroco, Julián Alberto Jaramillo.



Desde el 11 de mayo que celebraron la primera eucaristía presencial después de un mes y medio de cierre, los fieles encuentran al ingreso del templo un dispensador de alcohol glicerinado y una marca en las sillas en las que sí podían sentarse, uno en cada banca y con una de alternancia. Además, deben recibir la comunión en las manos.



“Están entrando entre 10 y 15 personas porque las personas siguen cuidándose en casa. Además, solo pueden ingresar quienes tengan pico y cédula, pues hemos coordinado todo de mano de la administración”, añadió el sacerdote.



Antes de la llegada del nuevo coronavirus a este templo, ubicado en el parque principal del municipio, podían ingresar hasta 400 personas, sin embargo, reconoce el padre Jaramillo que este es un primer avance.



Cabe resaltar que la apertura de tempos religiosos es directriz de cada alcaldía. Por ello esta lo tiene permitido. En el caso puntual de Manizales no se podrá abrir ninguna por el momento. Así lo informó la Arquidiócesis de Manizales a través de un comunicado.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES