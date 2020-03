Llamado de Secretaría de Salud de Cali a no colapsar sistema de salud

Tras la confirmación de dos nuevos casos de covid-19 en Cali, con los cuales ya son tres las personas diagnosticadas con la enfermedad en esta ciudad y cinco en el Valle del Cauca, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, pidió tomar conciencia para evitar una crisis sanitaria sin precedentes.

“Esto es un tema nacional y tal vez no hemos entendido las medidas que hemos adoptado para prevenir la infección generalizada, para evitar el colapso de los servicios de salud. Si llegamos a infectarnos 100 mil personas al mismo tiempo, 80 mil estarán en las casas con infección leve, 15 mil seguramente van a necesitar oxígeno y 5 mil van a necesitar ventilación mecánica, es decir, unidades de cuidados intensivos. Ni Cali ni el país están en capacidad de responder a este número”, afirmó Torres.



En el Valle del Cauca, de acuerdo con datos suministrados ayer por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, hay 1.022 unidades de cuidado intensivo, 2,2 camas por cada 10 mil habitantes. Esas UCI están ocupadas en un 95 por ciento.



El llamado de la Secretaria de Salud está especialmente dirigido a los jóvenes y los adultos mayores, quienes, según ella, han sido renuentes a tomar las medidas para prevenir la propagación del nuevo coronavirus.



A los primeros les dijo: “no hay tratamiento claro para este coronavirus, el manejo que se le da a los pacientes es clínico. Por eso le recomendamos a los jóvenes que tengan síntomas respiratorios leves quedarse en la casa, no ir a las IPS, no congestionar los servicios de salud”.



En cuanto a los mayores de 60 años, que es la población en más alto riesgo, señaló: “hago un llamado a los adultos mayores, seamos responsables, comprendan. De 100 adultos mayores que se van a infectar, seguramente vamos a tener 15 fallecidos y 30 que necesitarán ventilación mecánica”.



Torres, especialista en epidemiología y con maestría en administración, dijo que si tienen síntomas respiratorios, los adultos mayores deben consultar inmediatamente y, además, entrar en aislamiento social.



Su petición contaría desde hoy con un aliado: el decreto de toque de queda que ordenaría la Gobernación del Valle del Cauca, como medida para contener el avance del virus en el departamento. La medida regiría para personas menores de 24 años y mayores de 60 entre 9 de la noche y 5 de la mañana, por tiempo indefinido.



Medidas adoptadas por la Gobernación son importantes, según la Secretaria de Salud ya que se prevé que la emergencia sanitaria generada por el coronavirus se extenderá por unos seis meses.



Con el fin de contener más la propagación del coronavirus, la Secretaria de Salud de Cali indicó que comenzarán a solicitarle a las clínicas estéticas que hacen turismo de salud, que cancelen las cirugías programadas con personas residentes en el extranjero. “No están siendo responsables y hoy (ayer) iniciamos las llamadas y las visitas técnicas pertinentes a estas instituciones”, expresó Torres.