Pico y cédula en Huila, conozca el cronograma de la restricción

Hoy, la Gobernación del Huila decretó nuevas medidas para disminuir la velocidad de contagios de covid-19 y contener lo que podría ser un nuevo pico de la pandemia.

A través del decreto 0136 de 2021, se estableció el pico y cédula en todos los municipios del Huila.



Esta medida regirá desde el día 6 y hasta el 19 de abril de 2021. Funcionará de la siguiente manera: los días par podrán salir las cédulas terminadas en digito par y los días impar las personas que tengan en su documento de identidad el último número impar.



Sin embargo, la medida no regirá para hoteles, establecimientos de la industria gastronómica y parques.



También se decretó el toque de queda que regirá desde la medianoche y hasta las 5 de la mañana del día siguiente y estará vigente desde el martes 6 de abril hasta el día 19 de abril de 2021.



En este horario, se permitirá el tránsito de personas que para estas fechas están retornando al departamento. También podrán circular los domiciliarios.



Sobre la venta de licor, el decreto establece que no queda prohibido, ni tampoco el consumo en restaurantes, como tampoco su comercialización a través de plataformas digitales o domicilios. Sin embargo, no se permitirá el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio abiertos al público.