Las peticiones del Meta para el presidente Iván Duque

Soluciones inmediatas a los 21 puntos críticos de la vía al Llano y la declaratoria de la emergencia hospitalaria serán dos de los puntos que los metenses le pedirán este sábado al presidente Iván Duque en Villavicencio, durante el taller ‘Construyendo país’, el primero que hará en una capital de departamento.

La mesa que se conformó para el tema de la vía Bogotá-Villavicencio acordó solicitarle al jefe de Estado garantizar los recursos para la operación continua de la vía al Llano, que permita a atender los puntos críticos y así evitar los cierres permanentes de la carretera.



Además, garantizar las inversiones para la adecuación, construcción y mantenimiento de tres vías alternas: la primera que une a Quetame (Cundinamarca), con San Francisco, El Calvario, San Pedro y Villavicencio; la segunda que inicia en Acacías y pasa por las veredas Vista Hermosa y Manzanares (Meta) y llega a Guayabetal (Cundinamarca), y la tercera entre Pipiral y Villavicencio.



A esto se suma, la solicitud de rediseñar el plan de movilidad, en Villavicencio, en el cruce de Las Américas y Llano Lindo, aplicando los diseños que ya existen por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que incluyen la construcción de glorietas.



Y finalmente, que si el concesionario no cumple con la entrega de obras a tiempo se congelen las tarifas de los peajes.



En materia de infraestructura vial también pedirán que el proyecto de la malla vial del Meta cuente con conexiones intermédiales (férreas + fluviales) y que se reintegren los recursos que está invirtiendo la Gobernación del Meta en las dobles calzadas de ingreso a Villavicencio para red terciaria del orden de los 283 mil millones de pesos.



Las obras de la malla vial del Meta convenidas a través de una alianza publico privada con la Autopistas de los Llanos, por 1,31 billones de pesos, están paralizadas desde hace varios meses hasta que no se resuelvan unas diferencias de la concesionaria con la ANI.



También se le solicitará al jefe de Estado que se avance en el proyecto Conexión Pacífico con la pavimentación de 30 kilómetros entre Mesetas y Uribe (Meta) y la construcción de la vía entre Uribe y Colombia (Huila), así como con la construcción de la vía entre Puente Arimena en Puerto Gaitán (Meta) y Puerto Carreño (Vichada).



En materia de salud se pedirá que se declare la emergencia hospitalaria en el departamento del Meta, según expresó el diputado Henry Ladino, que oficiará como vocero de la región de ese sector.



Expondrá que no hay garantía de transporte a Bogotá para los pacientes de alta complejidad por las dificultades de la vía y los médicos especialistas tampoco pueden venir a Villavicencio.



A eso se suma el cierre este año del área de urgencias de la Clínica Martha, y el cierre durante 30 días que está soportando la Clínica Llanos, lo que ha generado, dice Ladino, que prácticamente están colapsados los hospitales de Villavicencio y Granada (Meta).



Por ello le pedirán al presidente Duque que destinen los medios técnicos, económicos y de personal humanos indispensables para superar la crisis hospitalaria generada porque la elevada cartera de las EPS a las IPS.



También se solicitará al Ministerio de la Salud y a la Superintendencia de Salud que obliguen al pago de recursos que les deben a las IPS para que puedan operar y no tengan que renegociar para que les bajen las tarifas a las EPS.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1