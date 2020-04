El alcalde que se ‘dio la pela’ y pagará servicios públicos

Lo que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quiso hacer y no pudo, sí lo hará el alcalde de Pereira, Carlos Maya López: pagar los servicios públicos de los habitantes de los estratos socio-económicos 1, 2 y 3, debido a la crisis generada por la pandemia de la covid-19.

Maya se ‘dio la pela’ y destinará cerca de 20 mil millones de pesos, de recursos propios del Municipio, para cancelar las facturas de agua, energía eléctrica, aseo y alumbrado público de los meses de marzo y abril de las personas de más bajos ingresos de la ciudad.



La iniciativa beneficiará a 158 mil hogares, según Maya.



Además, a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 se les dará la posibilidad de diferir las facturas de esos meses en 12 meses.



Maya le explicó a este medio que esta iniciativa, a la que denominó ‘3,2,1,0’, se debe a que “es necesario tomar decisiones económicas para alivianar el bolsillo de los ciudadanos”.



El mandatario aseguró que esta es una medida para restablecer el comportamiento económico de las familias más vulnerables de la ciudad. “Cada familia de estos estratos, que vive del salario mínimo, destina el 25 por ciento de sus ingresos al pago de servicios públicos. Con esta ayuda, ese porcentaje lo podrá destinar ahora a compras para la canasta familiar”.



Asumir el pago de estos servicios, le costará a la ciudad 10 mil millones de pesos por mes, es decir, serían alrededor de 20 mil millones de pesos.



Este dinero saldrá de las utilidades de la Empresa de Energía de Pereira (en la que el Municipio tiene participación), y de acueducto y alcantarillado, Aguas y Aguas de Pereira. “Estas empresas están sólidas financieramente y las utilidades que íbamos a destinar para infraestructura ahora se van a aplazar y vamos a gastarla en este proyecto de inversión social que es ayudar”.



Ahora bien, ¿cómo será el pago de los servicios públicos? En la base de datos de los usuarios que tiene cada empresa se identifican las viviendas que reportan estratificación 1, 2 y 3, así las cosas, al mes siguiente, le llegará la factura con un sello que corrobora que su factura está paga. Es decir, la factura de marzo en este mes de abril le llegará con este sello.



No es necesario llamar ni desplazarse a alguna oficina para que no le cobren la factura.



Juan Diego Usma, habitante del barrio Nacederos, dijo que “es una muy buena medida, porque pagar los servicios públicos es un deber, pero, con esta situación todo se vuelve complicado. Claro, que no hay que derrochar”.



Sin embargo, el beneficio se perderá si los ciudadanos no cumplen con el aislamiento obligatorio. Además, el alcalde invitó a no derrochar ninguno de estos servicios públicos.



En cuanto a los estratos 4, 5 y 6, los usuarios se pueden comunicar con las empresas para diferir el pago de estos dos periodos de facturación en 12 meses.



Laura Palacios, residente del barrio Belmonte, expresó que “entiendo que uno debe ser solidario, pero, por ejemplo, mi estratificación es cuatro, no tengo cómo pagar ahora y se debe llegar a un acuerdo de pago, pero, más bien, ¿por qué no se nos congeló a todos los meses de marzo y abril?”.

Propuesta a Duque

Además, el alcalde Maya, por medio de su cuenta de Twitter, ayer sugirió al Presidente Iván Duque que autorice, a alcaldes y gobernadores, a condonar los intereses moratorios de impuestos, rentas y otras obligaciones que tengan todos los ciudadanos con los entes territoriales.



El objetivo de la petición es que sirva de alivio y permita la reactivación económica, generar ahorros a los ciudadanos, contribuyentes, comerciantes y empresarios.



“Necesitamos varias decisiones de carácter económico que ayuden a reactivar el comportamiento del país. Si se logra tener un alivio tributario para recomponer el desempeño económico en el país”, puntualizó Maya.



NATALIA CHAVERRIA

PARA EL TIEMPO -PEREIRA