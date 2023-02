El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, se sumó a las críticas contra la administración del presidente Gustavo Petro por el incremento en las hectáreas cultivas de hoja de coca y, al mismo tiempo, cuestionó los alcances de la paz total al decir que ve “cierta ingenuidad”.

“El Gobierno tiene que tomar determinaciones en esto. La posición que tenemos hoy de que no se fumiga y tampoco se legaliza le hace mucho daño al país”, dijo el mandatario regional en declaraciones a varios medios de comunicación.



Sus declaraciones se presentan de manera paralela con las del expresidente Iván Duque, quien entrevista con este diario aseguró que con la determinación de no erradicar ni una sola hectárea de hoja de coca en enero, las cifras podrían llegar un punto récord.



“…Si se reduce la dinámica de erradicación y si pasa lo que se acaba de señalar, que no hubo erradicación en enero, eso quiere decir que Colombia va a llegar a las 300.000 hectáreas de coca”, dijo el exmandatario.



El Gobernador de Sucre, por su parte, indicó que “estamos inundados de coca. Si el Gobierno no agarra el monopolio de eso, regula el tema de tal manera que lo trate como un tema de salud pública y no tenemos los pantalones como país de buscar un enfoque diferente, eso va a ser un problema interminable”.



Sus observaciones también apuntaron a la política de paz total anunciada por el Gobierno. “Creemos en la buena intención del presidente Petro. Me parece válido que tenga una visión y que se prueba una forma novedosa de intentar pacificar este país, pero a veces uno siente que hay un nivel de ingenuidad”.



“Soy un poco escéptico con la voluntad de esos grupos. Una cosa es cuando hay una causa política, pero cuando hay un hábito de estar en la ilegalidad, yo tengo mis reparos”, añadió.



Las observaciones también tocaron el tema del relacionamiento entre los mandatarios regionales y los funcionarios de primera línea de la administración del presidente Petro. En esa línea, Espinosa hace dos clasificaciones:



En el primer grupo, ubica a los ministros de Medio Ambiente, Viviana, Transporte e Interior, con quienes dice tener una relación Gobierno central-región fluida.



“Pero hay entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en la que uno encuentra improvisación e incapacidad”, dijo el Gobernador, quien también rajó en su particular evaluación a las ministras de Minas y de Agricultura.