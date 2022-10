Un llamado para no caer en la trampa de algunos delincuentes de exigir dinero a cambio de agendar citas para el trámite del pasaporte, hizo la Gobernación del Quindío. La recomendación es hacer esta solicitud de manera directa a través del os canales virtuales o presenciales.

El mensaje de la administración departamental es evitar contratar intermediarios, para no pagar costos adicionales y no autorizados.



Quienes prefieran hacer la solicitud de la cita de manera virtual deben ingresar a la página www.quindío.gov.co, buscar la sección Trámites y Servicios y hacer click en expedición de pasaportes.



La recomendación para quienes prefieran acceder al canal virtual es que la solicitud se realice a partir de las 8 de la mañana, de lunes a viernes. La oficina de pasaportes de la gobernación solicita tener paciencia, pues en ocasiones por alto número de solicitantes que se pueden conectar de manera simultánea.



La solicitud de pasaportes de manera presencial debe realizarse en el Centro Administrativo Departamental a partir de las 2:30 de la tarde y hasta las 4:30, de lunes a viernes. Debe presentarse el documento de identidad original..



“Desde la gobernación trabajamos a diario para brindarles el mejor servicio. Ambas formas de hacer la cita son gratis. Por favor, no caigan en la trampa acudiendo a tramitadores. Denuncien ante la Fiscalía la Policía Nacional. Eviten sobrecostos”, dijo Johan Sebastián Cañón, secretario Administrativo.



Cañón aseguró que personas que no hacen parte de la gobernación son las que están cobrando de manera ilegal por este trámite. El funcionario recordó que el valor del pasaporte es de $284.300, valor que incluye el impuesto departamental, timbre nacional y costo de la tarjeta.