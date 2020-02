Esposos manizaleños irán en bicicleta hasta ‘el fin del mundo’

Sus bicicletas todo terreno, cada una con 60 kilogramos de peso distribuido en cinco alforjas que llevan ropa de ciclismo y elementos básicos de cocina, carpa, un colchón y otros elementos de supervivencia, es lo único con lo que partieron Kerman Ospina y Juliana López, una pareja manizaleña que renunció a su vida “corriente” para hacer las dos cosas que más les apasiona: montar en bici y viajar.

“Quisimos cambiar la rutina. Dejamos nuestros trabajos porque queremos cambiar la vida en este momento. Así emprendemos este viaje que llevamos preparando más de dos años”, afirmó Juliana, quien dejó su trabajo como secretaria.



No es la primera vez que hacen viajes largos, ya han recorrido varios pueblos de Caldas, también han hecho el ascenso al cerro Gualí, en el sector de Letras. Su último viaje fue al desierto de la Tatacoa, en el Huila en el cual se tomaron 20 días.



“Sabemos que es un poco riesgoso, pero hemos investigado y preparado para esto. En cada viaje sumamos experiencias, hasta que sentimos que estábamos preparados física, emocional y técnicamente”, añadió López.



Ayer, a las 7:30 a.m. partieron de Villamaría (Caldas), con destino a Dosquebradas, y por esa ruta hasta salir de Colombia y llegar a Ecuador, Perú y Chile, donde decidirán si pasan a Bolivia o llegan hasta su destino: Ushuaia, ciudad argentina conocida como el fin del mundo.



“Suena loco, y eso dicen todos: los jefes, la familia, pero nosotros lo que queremos es romper barreras. Nos educaron para trabajos que nos hacen infelices y nos roban tiempo de nuestra vida. Queremos lograrlo y mostrarle a la gente que se puede renunciar a lo que nos han enseñado como normal o correcto”, señaló Ospina, quien renunció a su empleo como mecánico dental.



De cuánto tardará el viaje no tienen certeza, calculan dos años y medio. Su interés es disfrutar de los paisajes y las culturas sin afán, pues nada tienen que perder. Para su salud llevan un botiquín básico; para costear sus gastos, ahorros, dinero de liquidaciones, aportes de familiares y amigos y unas artesanías para vender. Para el ánimo llevan su decisión de seguir la intuición y la seguridad de que se cuidarán el uno al otro.



La empresa Ariadna Communications Group se vinculó para patrocinarlos. Les aportarán algunos recursos, además les creará la página web www.fabricandosueños.com donde -quienes deseen- pueden hacer donaciones para su viaje.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO MANIZALES​