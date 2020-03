En el Eje se necesitan 22 mil recolectores de café para La Traviesa

Pese a la cuarentena que se declaró en el país, inicialmente hasta el 13 de abril próximo debido a la expansión de la covid-19, algunos gremios como los cafeteros, deben seguir trabajando para recolectar la cosecha que en varios municipios ya está lista.

En el caso del Quindío, son 8.900 recolectores que se necesitan para la cosecha pequeña en el departamento, entre los meses de marzo, abril, mayo y junio.



El director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Quindío, José Martín Vásquez, señaló que se tendrán en cuenta todas las recomendaciones del Gobierno Nacional y de la Federación Nacional de Cafeteros. “La recomendación directa es para con los caficultores y el cuidado que estos deben tener en sus fincas, ya que es necesario exigir aseo y el cumplimiento de todos los protocolos que van desde el lavado de manos y el uso de tapabocas y dispensadores de gel antibacterial”.



El Comité se unió con la Gobernación del Quindío para realizar una campaña en busca de los 8.900 recolectores. El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, dijo que se les darán todas las garantías para protegerlos del coronavirus.



“Estamos tratando que no venga gente de otro lado a recoger la cosecha y que los recolectores sean del Quindío. Estas personas tendrán todas las medidas que tienen que tener en medio de esta pandemia. Se avecina una cosecha muy buena se necesitan unos 9.000 recolectores, todos debemos poner un granito de arena y esta es una alternativa de trabajo sin riesgo y podrán llevar su mercadito a la casa”, dijo el mandatario.



Los municipios de la cordillera del Quindío como Calarcá, Salento, Buenavista, Cordobá, Pijao y Génova es donde se concentra la cosecha principal y en los demás municipios se está presentando lo que se conoce como la cosecha traviesa.



En Risaralda también se preparan para iniciar la recolección de café este mes. Además, solicitan a los alcaldes que las fronteras de los territorios de sus municipios sean cerradas para prevenir el contagio del nuevo coronavirus.



Se espera que la cosecha sea buena, ya que alrededor de un millón de arrobas de café pergamino seco serán recolectadas, todo esto en los próximos 15 días, cuando se iniciará la parte más intensa de la recolección. Se necesitarán entre 6.000 o 7.000 recolectores para esta primera cosechadel año. Para el segundo semestre, se estima que saldrán 4 millones de arrobas más y en total serían 26 mil personas para la recolección.



Luis Miguel Ramírez, representante de Risaralda ante el Comité Directivo de la Federacafé, resaltó que se debe aprovechar el precio del dólar, que es tan favorable para los caficultores, ya que son valores históricos que pueden dejar buena rentabilidad para este año.



Esta cosecha representa el 30 por ciento en total de todo el 2020, por eso, los caficultores tienen tanta expectativa.



Los caficultores deben extremar medidas de higiene y autocuidado en los cafetales, como el lavado de manos, tapabocas y evitar el contacto de rostro y manos. Además, tener una excepción para que los cafeteros puedan ir a sus fincas, pero, solo caficultores que vivan en los mismos municipios donde recolectarán el grano. Es decir, evitar que de Pereira se desplacen hacia Quinchía o Guática, municipios con altos cafetales en el departamento.

​

En el caso de Caldas se requieren entre 6.000 y 7.000 recolectores de café, que esperan poder conseguirlos con mano de obra de cada uno de los 25 municipios productores.

Así lo precisó Eugenio Vélez, representante por Caldas ante la mesa directiva de la Federación Nacional de Cafeteros.



“En Caldas trataremos de usar la mano de obra local y evitar entrar personas de otros departamentos, pues hacerlo pone en riesgo la salud. Lo que vemos como opción, además de los trabajadores que ya tenemos, es que quienes perdieron el empleo o se dedicaban a la informalidad vean en el café una posibilidad de sustento”, explicó el líder cafetero.



Vélez indicó que se espera que esta misma semana se entreguen los protocolos consensuados entre la Gerencia de la Federación y el Ministerio de Salud, considerando que el café hace parte de la línea de abastecimiento agropecuario, por lo que puede seguir operando.



“El Comité en Caldas, a través del servicio de extensión, ha estado instruyendo a los caficultores en aspectos como no tener más de un determinado número de personas en un sitio, estar limpiando constantemente alimentaderos y cuarteles y vigilar que las personas no presenten síntomas”, apuntó el representante.



Vélez añadió que están esperanzados en que desde este momento, hasta finales de abril y principios de mayo, cuando se espera la recolección de La Traviesa, haya cambiado en algo la situación sanitaria del país para lograr recolectar el café que presenta un precio histórico en los mercados internacionales.



LAURA SEPÚLVEDA - ARMENIA

NATALIA CHAVERRÍA - PEREIRA

LAURA USMA - MANIZALES