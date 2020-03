Alcalde de Calima - El Darién anunció cierre de entradas al municipio

Martín Alfonso Mejía Londoño, médico de profesión, afirmó que no permitirá el ingreso de visitantes al municipio para evitar que llegue el nuevo coronavirus. En esta turística localidad no se ha registrado el primer caso del covid-19.



El alcalde afirmó que se debe aplicar el toque de queda departamental que decretó la Gobernación del Valle del Cauca a pesar de que el Gobierno Nacional lo 'tumbó' ayer al señalar que el manejo del orden público está en cabeza del Presidente de la República.

"Soy respetuoso completamente del Presidente de la República. Pero señor Presidente, yo prefiero que usted me destituya por tomar una medida extrema para proteger a las 18 mil personas que me eligieron, a que me destituya por haber sido negligente y tomar las medidas a tiempo para salvar a mi pueblo", afirmó Mejia.



El mandatario agregó "que este fin de semana, que es puente festivo, y hasta donde la podamos hacer, mi pueblo va a salir a las entradas a cerrar el ingreso al municipio para que no ingresen personas que en este momento de una forma irresponsable están alquilando fincas alrededor del lago para venir a hacer sus fiestas aquí, para venir a traer la enfermedad aquí, que hasta este momento no la tenemos".



Mejía le envió el mensaje al Presidente Duque de que se necesita el toque de queda en los 42 municipios del Valle, especialmente en los turísticos, "para proteger a nuestros adultos mayores, a nuestra población".



CALI