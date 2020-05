Por la pandemia del covid-19, Panaca se reinventa a través del agro

Luego del cierre del parque Panaca en marzo pasado tras las medidas de aislamiento preventivo por la pandemia del covid-19, las directivas del parque temático del Quindío anunciaron que emprenderán un nuevo proyecto basado en un modelo asociativo que vincula a sus colaboradores, la mayoría de ellos de Quimbaya y municipios cercanos. Este proyecto incluye producción, transformación y comercialización de productos del campo.

Unos 200 colaboradores del parque harán parte de este modelo donde recibirán formación en temas de asociatividad a través de programas de Fundapanaca. Los empleados podrán ser empresarios exitosos, según afirmaron directivas del parque.



“Me dolió no haberlo pensando antes. Los empleados comprando en supermercados de Quimbaya lo que producimos aquí. Panaca no nació para simple entretenimiento sino para educar a través del entretenimiento. Este proyecto de asociatividad les sirve a todos los municipios de Colombia. En tres meses tendrán ingresos superiores a los que tenían antes”, sostuvo el fundador y presidente corporativo de Panaca, Jorge A. Ballen.



Entre las actividades productivas que se adelantarán serán la horticultura y la fruticultura a mediano plazo (piña, lulo, mora, maracuyá, papaya, entre otros), la agronomía (maíz, frijol y arroz), la agroecología con sus aceites esenciales, aromáticas, medicinales y condimentos; la piscicultura, la agroindustria de mermeladas, pulpas, dulces, encurtidos y todas las transformaciones posibles para la conservación, manejo poscosecha, jardines comerciales de flores y follajes, invernaderos, artesanías, fábricas artesanales y talleres de producción de arepas y patacones, entre otros.



El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, estuvo en el parque durante la presentación del nuevo proyecto y dijo que “el apoyo de la Gobernación es todo, lo que haya que hacer, lo hacemos juntos, donde tengamos que poner la ponchera lo hacemos, a donde tengamos que mandar la solicitud lo hacemos”.



“Yo soy parte de esta cooperativa porque es una grandiosa idea y voy a tener la oportunidad de avanzar, de adquirir nuevos conocimientos en el tema agropecuario y de ver a nuestras familias beneficiadas, porque vamos a ser autosostenibles y vamos a poder abastecer a otros hogares. Hoy más que nunca estoy convencida de que sin campo no hay ciudad, así que tenemos una gran responsabilidad”, expresó Leidy Pavas, colaboradora de servicios generales de Panaca.



El parque será el escenario de este proyecto, donde también se pondrá a disposición de la cooperativa todo el soporte técnico, administrativo, contable, recursos humanos y comercial del parque. “La adversidad es la piedra donde se afila la navaja de la creatividad y de la vida, es el momento de reinventarse, y por eso siempre han sido importantes las crisis, ya que sin ellas hubiera sido imposible adquirir la magia de la creatividad’’, añadió Ballen.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO -ARMENIA