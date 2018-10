Los pájaros son otro atractivo turístico de La Macarena

Posando en la copa de los árboles o volando por el cielo azul del parque de La Macarena los turistas pueden encontrar la multiplicidad de colores distribuidos por el plumaje del tangara chilensis.

La cabeza de esta exótica ave es verde brillante; nuca, parte superior del dorso y alas negras; zona inferior del dorso hacia la cola amarillo intenso; garganta lila o violeta; pecho y vientre azul turquesa, rabadilla roja, pico negro y patas grises.



Este pájaro hace parte de las seis especies atractivas para el ave turismo porque no son fáciles de encontrar, sostiene Mario Abaunsa, estudiante de biología de la Universidad de los Llanos y especialista al avistamiento de aves.



Abaunsa participó el pasado sábado con cerca de 30 aficionados al avistamiento de aves y 40 estudiantes de grado once de la institución educativa Nuestra Señora de La Macarena en la jornada mundial de avistamiento de aves ‘October Big Day’. El universitario sostiene que en aún no han terminado de consolidar la totalidad de especies halladas, cuya cifra puede estar en 150.



Pero entre todas las vistas le llamaron la atención el gymnoderus foetidus, también denominado cuervo-frutero de cuello pelado; el cephalopterus ornatus, de vuelo ondulante bastante similar al de los pájaros carpinteros; el querula purpurata, que se desplazan por la selva en ruidosas bandadas de tres a seis individuos; el anhima cornuta, que en la cabeza tiene un copete de consistencia córnea, y la multicolor tangara chilensis.



El gestor turístico del Instituto de Turismo del Meta (ITM) en la Macarena, Diego Gómez, sostiene que estos hallazgos de estas especies de aves permiten pensar en otros sitios y en una nueva oferta turística para La Macarena, distinta a Caño Cristales, como el avistamiento y el turismo científico de aves.

La jornada se cumplió en nueve rutas que recorrieron el pasado sábado los aficionados a avistamiento de aves y los estudiantes. Foto: Cortesía de Diego Gómez.

La jornada se cumplió en nueve rutas que recorrieron el pasado sábado los aficionados a avistamiento de aves y los estudiantes, incluyendo fincas, veredas como La Cachivera, el Bajo Raudal y el Bajo Losada, así como la ruta en canoas por el río Guayabero. Apoyaron la jornada la corporación ambiental Cormacarena, Parques Naturales Nacionales, la Policía de Turismo, la Asociación Aves Meta y el ITM.



Gómez agrega que el ITM con la cooperación Suiza están intentado crear un producto de avistamiento de aves y “estamos en la tarea de generar rutas con servicios complementarios, pero lo primero que nos recomendaron es hacer un inventario de aves y de rutas”.



Esta tarea se adelanta en conjunto con las cámaras de Comercio de Villavicencio y Casanare en desarrollo del proyecto de fortalecimiento de las cadenas de valor de turismo en el corredor llanos bajo los productos de ecoturismo, observación de fauna silvestre y turismo rural, en el que también se quieren desarrollar temas como gastronomía y artesanías, entre otros, que se puedan adelantar desde La Macarena.

Los recorridos de avistamiento de aves se hicieron por rutas distintas al sector de Caño Cristales. Foto: Cortesía Diego Gómez

Y así dejar de depender turísticamente de la estacionalidad de Caño Cristales, que únicamente está abierto al público en el segundo semestre del año, como también lo expresa el director del ITM, Gustavo Jiménez,



Esta jornada, expresó Jiménez, fue una oportunidad clara para la unión de las comunidades con la oferta turística y su acercamiento al sector como servicios complementarios para fortalecer lugares nuevos y diferentes al río de los siete colores, colores que también se pueden encontrar en las aves que posan en las copas de los árboles o volando por el cielo de La Macarena.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1