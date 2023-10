Zozobra en Boyacá por ataque de hombre a expareja: la citó con una trampa y la apuñaló

Un joven, de 22 años, fue enviado a prisión este martes tras el brutal ataque a su expareja en el municipio de Puerto Boyacá, en hecho que ocurrieron el pasado 9 de octubre. De acuerdo con la Fiscalía, la víctima fue atacada con arma corto punzante y recibió 32 heridas de puñal en su cuerpo.



Las autoridades, además, establecieron que el hoy aprehendido por la justicia maltrató a su expareja porque tenía una nueva relación.



Lo que se conoce del caso en Puerto Boyacá

La víctima, de aproximadamente 19 años, fue engañada por su expareja, quien la citó en su casa con el propósito de que hablaran, no obstante, el sujeto se tornó agresivo y luego de iniciar una fuerte discusión la agredió físicamente con una arma blanca.



Ante los gritos de auxilio de la joven, los vecinos se alertaron y llamaron a las autoridades, quienes llegaron hasta la vivienda ubicada en la zona urbana de Puerto Boyacá, en Boyacá, en donde capturaron en flagrancia al agresor.



Según las autoridades, 32 puñaladas recibió la mujer, quien fue llevada a un centro hospitalario, en donde se recupera de las fuertes lesiones que este sujeto le ocasionó en sus brazos, piernas y espalda.



Catedral principal de Puerto Boyacá Foto: Extraída de Google Maps

En este momento la joven se recupera de las heridas, no obstante, la comunidad se preocupa ante esta situación tan desafortunada.



Por otro lado, la Fiscalía lo imputó por el delito de feminicidio en grado de tentativa, al cual no se allanó. No obstante, un juez lo envío a prisión este martes 17 de octubre.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia se considera como un componente inevitable de la condición humana, esta es una realidad por tanto se debe reaccionar frente a ella de manera oportuna.



Prevención



Según la procuraduria General de La Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de mayo de 2023, se registraron 19.606 eventos de violencia intrafamiliar contra mujeres y se practicaron 8.511 exámenes medico legales, por presunto delito sexual.



A su vez, el ente de control manifestó que la situación es preocupante teniendo en cuenta que en lo corrido de este año ha remitido, a las Personerías Municipales, 410 alertas por riesgo de feminicidios a nivel Nacional.

​LADY DANIELA ORTIZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

