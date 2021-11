Zarwawiko Torres, arhuaco que gobernó en medio de denuncias y escándalos

Desde que se conoció de su elección como cabildo gobernador Arhuaco, Zarwawiko Torres Torres, fueron constantes las quejas, denuncias y señalamientos que se generaron de diferentes sectores de la comunidad indígena que representaba en la Sierra Nevada de Santa Marta.



(Lea también: Mujeres arhuacas denuncian que sus niñas son abusadas por su líder)



Durante los nueve meses que figuró como líder de la etnia, el pueblo arhuaco permaneció dividido y enfrentado.

La razón era precisamente por los nombramientos en los cargos de Cabildo Gobernador, Secretario General, Tesorero General y Fiscal, por parte de un sector de estas comunidades. En estos cargos, de acuerdo con denunciantes, se manejan millonarios recursos, especialmente por el sector salud.

Más detalles de su elección como gobernador

El 24 de septiembre, en el municipio de Pueblo Bello (Cesar), se realizó el acto de posesión del Cabildo Gobernador del Pueblo Arhuaco, Zarwawiko Torres.



El día en que se eligió estuvieron presentes solo 19 asentamientos de un total de 60, por lo tanto la mayoría no estuvo representada al momento de realizar la votación que lo favoreció.



Según miembros de la Confederación Indígena Tayrona, no hubo quorum para deliberar y, adicionalmente, dos de los asistentes fueron obligados a firmar el acta de elección.



Además, para la realización de la Asamblea, no se tuvo en cuenta el mandato de los mamos, quienes habían fijado el 10 de enero de 2021 como fecha de esta reunión.



Sin embargo, dicha petición no fue tenida en cuenta y el Ministerio del Interior expidió el aval de la nueva directiva.

Una reunión con la comunidad, presidida por Zarwawiko Torres. Foto: Prensa Gobernación del Magdalena

Las denuncias de abusos sexuales

Las denuncias más graves contra Zarwawiko provinieron de un colectivo de mujeres arhuacas de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes en agosto de 2020 decidieron alzar su voz de protesta y manifestarse.



Lo hicieron a través de un video y un comunicado de prensa para denunciar los casos de abusos sexuales de los que venían siendo víctimas principalmente niñas y niños menores de edad de la etnia.



Según estas mujeres, el perpetrador de estas violaciones era su actual autoridad política: Zarwawiko Torres Torres.



Al cabildo gobernador lo acusaban de violar la Ley de Origen al atentar sexualmente de menores.



"¡Esto es muy desalentador y preocupante! ¿Qué esperanza tenemos como pueblo? ¿Cómo garantizamos a nuestras menores que estarán a salvo dentro de su territorio si el premio para los violadores es convertirse en autoridad de su pueblo?", señalaban en el escrito.

Las acusaciones contra su actual líder la fundamentaron las arhuacas en la deuda con la justicia que mantenía este gobernador por la supuesta violación de una menor de 11 años en el año 2001.



A ese caso agregaron la presunta violación a su propia hermana; relación incestuosa que dio como fruto un hijo.



Para las denunciantes, resultaba inconcebible que, a pesar del peso de estas acusaciones, las entidades responsables de garantizar la seguridad de la infancia y la población vulnerable guardara silencio.



"No aceptamos al señor Zarwawiko Torres como cabildo gobernador. Nuestro gobernador debe ser alguien con autoridad moral y ética para defender los derechos de nosotras las mujeres", sostuvieron las denunciantes en su momento.

Las agresiones y maltrato a indígenas

Otro sector arhuaco también señaló a su líder de presunto responsable de la aprehensión violenta, el maltrato físico y moral perpetrado contra los miembros de la directiva general.



Igualmente, dijeron que era responsable del desmoralizante traslado y encarcelamiento en Nabusímake de dos de los miembros de dicha junta, sin un juicio previo.



Este sector también lo señaló del constreñimiento, trato indigno e intimidante del que fueron víctimas algunos mamos, para conminarlos a firmar documentos para legitimar su elección.



Para ellos, todas estas actuaciones de Torres no tenían antecedentes en la etnia y eran dignos de sanción.



Incluso, indicaron que Torres y un grupo de sus partidarios desarrollaban una permanente persecución, hostigamiento y amenazas contra un amplio grupo de autoridades y miembros de la comunidad Arhuaca.

(Le puede interesar: Sector de arhuacos, en contra del gobernador Zarwawiko Torres)

A Zarwawiko Torres también lo vincularon a relaciones comerciales y laborales que sostendría con la EPSI Dusakawi, la cual vendría funcionando en medio de presunta corrupción y malos manejos.



Los opositores arhuacos exigían insistentemente ante el Ministerio de Interior la revocatoria de Torres como Cabildo gobernador, al considerar que su elección era irregular.



Su posición la argumentaban en que “tanto la convocatoria de la Asamblea General de agosto de 2020, como los actos de elección y de posesión interna, así como sus actuaciones posteriores son contrarios a los usos y costumbres y carentes de legitimidad”.



La Fiscalía imputó a Zarwawiko Torres Torres, el delito de fraude procesal y adelanta las investigaciones por las denuncias de abuso sexual que cursan en su contra.



La Corte Constitucional ordenó como medida provisional, mientras se estudia de fondo una tutela, suspender el registro oficial de Torres como cabildo gobernador del Resguardo de la Sierra Nevada.



La medida incluye la representación que actualmente tiene ante el Ministerio del Interior como representante general de todo el pueblo arhuaco y ante las autoridades de Cesar, Magdalena y de La Guajira.



EL TIEMPO intentó comunicarse con el gobernador arhuaco para conocer su versión al respecto, pero no respondió.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

