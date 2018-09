Policía pide a mujer tocada en la calle por youtuber que denuncie

Un video de más de 8 minutos que ha circulado a través de las redes sociales tiene sorprendido a más de uno por las polémicas bromas que grabaron 3 jóvenes ‘youtubers’ en las calles, almacenes y supermercados de Ibagué.

“Buenas mi gente, esta es la segunda parte de Retos en la calle”, dice uno de los jóvenes y enseguida los 3 comienzan a realizar toda una serie de bromas, para muchos ‘groseras y pesadas’ que deben ser sancionadas por las autoridades. Una de ellas, por ejemplo, fue manosear a una mujer en una calle de la ciudad.

Entre las bromas realizadas por Juan Zambrano, Daniel Mosquera y Daniel Sandoval, está preguntar en una droguería si hay condones para perros, cogerle la mano a un hombre que camina por la calle, bailar de manera sensual en un almacén y hasta colocarse una tanga encima del pantalón.

Este video de tres jóvenes #YouTubers que se retan a tocarle el trasero a una mujer está generando polémica en #Ibagué ¿Usted qué opina de estas bromas? pic.twitter.com/me8nH2wilM — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 21 de septiembre de 2018

“Lo reto a que le toque la nalga a una chica en la calle”, le dice Daniel y a su amigo Jua, en el video y este sin pensarlo dos veces realiza el acto abusivo en una calle del barrio Pedregal, en Ibagué. Tras esto, Daniel corre varias cuadras y se reúne con sus amigos a reírse y comentar lo sucedido.



Luego los 3 jóvenes van a una droguería a preguntar si hay carne de pollo y pasan a un supermercado donde los retos son untarse crema dental en la cara, comer salsa de tomate y uno de ellos hasta se introduce un salchichón largo en la parte delantera del pantalón. Luego, en un almacén, otro joven se coloca una prenda femenina (tanga) en cima del pantalón.



“Vale la pena todo esto”, dice uno de los jóvenes que celebra a grito entero porque cumplió el reto de tomarse, en una heladería, el líquido que estaba abandonado en varios vasos.

Para esos muchachitos locos e irrespetuosos debe existir una sanción de parte de las autoridades, y que no lo sigan haciendo porque en el video anunciaron la tercera parte de sus pesadas bromas FACEBOOK

TWITTER

“Para esos muchachitos locos e irrespetuosos debe existir una sanción de parte de las autoridades, y que no lo sigan haciendo porque en el video anunciaron la tercera parte de sus pesadas bromas”, afirmó un ciudadano.



Otro ciudadano consultado dijo que “tocarle las nalgas a una mujer es un acto de irrespeto muy grave que amerita cárcel”. Agregó que también es una falta usar los artículos de un supermercado sin haberlos cancelado.



“Parece que no hubieran tocado las puertas de una escuela porque carecen de educación y, además, al parecer no tienen padres porque hacen lo que quieren sin ninguna restricción”, dijo un joven universitario consultado.

Otros ciudadanos de Ibagué pidieron “un freno para esos muchachos y ojalá la Policía les aplique los correctivos necesarios”.



La Policía Metropolitana de la ciudad indicó por su parte que ya tiene en sus manos el video con el que realizará las respectivas investigaciones e invitó a interponer ante la denuncia penal ante la Fiscalía a la mujer que fue agredida en sus glúteos por el joven.



FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

IBAGUÉ.