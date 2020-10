El viaje de 40 horas que hizo youtuber alemán para regresar a Colombia

"Volví a casa. ¡Gracias!". Con este mensaje, y una fotografía en la que aparece sonriente y sosteniendo la bandera tricolor, finalmente regresó al país Dominic Fabian Wolf, el youtuber alemán de 26 años que se dice enamorado de Colombia.



Su historia se conoció a inicios de octubre, cuando él mismo contó en un video que publicó en su cuenta de Instagram que la autoridades migratorias le habían negado la visa colombiana y, en consecuencia, no podía regresar al país.

Dominic llegó a Bucaramanga hace cinco años para estudiar y decidió radicarse en la capital santandereana porque se enamoró de Colombia. Sin embargo, el joven alemán viajó a su país a visitar a su familia y quedó varado por la pandemia. Desde allí, solicitó la renovación de su visa colombiana de migrante, pero le fue negada.



Lo que sucedió, según informó la Cancillería en su momento, fue que su solicitud inicial no correspondía a su status migratorio. "Para el tipo de visa de residente a la que aplicó, la persona debe haber permanecido en Colombia de forma continua e ininterrumpida por cinco años y al no cumplirse ese requisito no se admite la solicitud inicial", señaló la autoridad en su cuenta de Twitter.



Horas después, se conoció que el youtuber debía iniciar un nuevo proceso de visado. Las autoridades aclararon, sin embargo, que para poder realizarlo él debía estar en el país, así que Dominic anunció que tomaría un vuelo humanitario para regresar al que considera su segundo hogar.

A Dominic Wolf inicialmente le habían negado la visa. Foto: Tomada de Instagram

Ese día finalmente llegó. "Hoy, gracias al apoyo de mi familia y al apoyo de ustedes (sus seguidores), puedo decir que en los últimos 6 meses no solo estaba esperando para volver a Colombia, sino también seguí adelante con éxito, como buen colombiano", escribió Dominic en la publicación con la que este fin de semana anunció su regreso desde Bielefeld, Alemania.



Su viaje duró más de 40 horas. En un video que grabó para Noticias Caracol, el joven alemán contó que su travesía inició con un viaje en tren hasta Frankfurt, desde donde tomó un vuelo a Madrid, en España. Allí, dijo, le exigieron la prueba covid-19, la cual dio negativo.



De allí hizo escala en Ciudad de México y, posteriormente, en Cancún, donde tuvo problemas, pues no le permitieron hacer check in debido a que, según le dijeron, su visa no era válida y su prueba de covid-19 estaba en alemán. Sin embargo, para su fortuna, el vuelo que lo traería a Colombia se retrasó y, así, pudo ganar tiempo para que Migración Colombia adelantara las gestiones necesarias para concretar su viaje.



"Llevo exactamente 40 horas de viaje. Todavía no he pasado por Migración, que es el último paso. Pero yo estoy muy feliz de estar acá (en Colombia). No se pueden imaginar", dijo en un video minutos después de aterrizar en Bogotá.



Este lunes, en un video que publicó en su cuenta de Instagram, el joven alemán celebró su regreso. "Ya estoy en Colombia", cantó varias veces. Se conoció que pronto podrá aterrizar en Bucaramanga, donde encontró su nuevo hogar.



Dominic ha dicho en reiteradas ocasiones que su intención es "mostrar lo mejor de Colombia e intentar cambiar la imagen hacia lo positivo". "A mí me hace muy feliz que todo el mundo se lleve una buena imagen de la cultura colombiana”, manifestó una vez.



Por eso, seguirá radicado en la capital santandereana, donde fundó hace un tiempo una empresa de turismo sostenible con la que lleva a extranjeros a los diferentes rincones del país.

