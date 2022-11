Un hecho de inseguridad se presentó en el municipio de Yopal (Casanare), en horas de la madrugada, cuando dos sujetos en moto interceptaron a una pareja que transitaba por una calle solitaria para robar sus pertenencias. No obstante, una de las víctimas logró escapar de los delincuentes, llevándose la moto en la que se movilizaban los sujetos.

Los ladrones se bajaron rápidamente de la moto para cometer el hurto antes de que la Policía llegara al lugar. La mujer fue la primera persona a la que atracaron y luego se lanzaron hacia el esposo de la víctima para despojarlo de sus pertenencias.



Sin embargo, el plan de los delincuentes no resultó como esperaban, pues se pasaron con una mujer más avispada que ellos.



(Puede ser de su interés: El drama de una mujer que sufrió millonario robo por suplantación de identidad).



Mientras los sujetos intentaban atracar al esposo de la señora, él opuso resistencia y el otro delincuente intervino para que el hombre se dejara robar. En ese momento, la mujer cogió el vehículo de los ladrones y huyó del lugar. Mientras estos la perseguían, ella regresó por su pareja y lo auxilió.



Posteriormente, los esposos escaparon del lugar, llevándose el automotor. No obstante, la pareja no se quedó con la motocicleta sino que la llevaron al CAI más cercano que encontraron y pusieron al tanto a los oficiales del robo.

En ese momento, los dos sujetos estaban haciendo un llamado a las autoridades, denunciando que un hombre y una mujer habían hurtado su motocicleta.



Las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos y, luego de interrogar a los sujetos y a la pareja, los oficiales pudieron determinar que los hombres efectivamente eran delincuentes y ya tenían varios cargos por robo.



(Le recomendamos leer: Vuelven a captar en video robo de partes de una estación de TransMilenio).

En ese momento se dio la captura de los delincuentes, quienes fueron llevados a la cárcel del municipio.



Los policías que llegaron al lugar lograron recuperar las pertenencias de la pareja de esposos, como bolso, billetera y dinero en efectivo. En medio del forcejeo, cuando la pareja estaba siendo atacada, el hombre resultó herido, por lo que tuvo que ser llevado a un centro médico para ser atendido.

