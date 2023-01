La madre de los niños de 11, 6 y 1 año, hallados en estado de abandono en una vivienda en el corregimiento Morichal en Yopal, reconoció que encadenaba a su hijo mayor a la baranda de la cama para evitar que se saliera de la casa a fumar.



Carolina Solís, madre cabeza de hogar, expresó que no es cierto que tenga abandonados a sus hijos porque trabaja en un restaurante y responde por su cuidado y sus alimentos. Pide que se los devuelvan porque se los llevaron sin ninguna orden.



El pasado domingo cuando la Policía de Infancia y Adolescencia llegó a su casa, los había dejado al cuidado de una adulta mayor, pero en ese instante no se encontraba porque había salido a misa.



“Mis niños no están aguantando hambre y al mayor reconozco que tuve que amarrarlo porque en diciembre se me desapareció dos días y estaba con malas amistades y fumando, incluso un día lo encontré fumando papelitos”, afirmó Solís.



Aseguró que los días sábado y domingo va a la casa al mediodía y les lleva el almuerzo y entre semana trabaja en la mañana y esta con ellos en la tarde, y los dos mayores ya iban a empezar a estudiar.



Mientras que desde Bienestar Familiar señalaron que las evidencias muestran que los niños estaban en estado de abandono, y con la circunstancia adicional que el mayor, quien tenía que cuidar a los dos más pequeños, estaba amarrado para evitar que se evadiera.



Aseguraron que hay una situación socio económica compleja de este grupo familiar y como antecedente se conoció que la defensora de familia, en algún momento, se presentó por una notificación de un vecino, hizo una charla con los padres de familia dando unas pautas de crianza y se recomendó que no permanecieran solos.



Al parecer esas recomendaciones no fueron tenidas en cuenta, con la circunstancia adicional de que hay angustia de la madre del camino que pueda escoger su hijo mayor y de la medida que adopta.



Ante esa situación los niños los llevaron a un hogar sustituto porque después de la primera intervención no se están dando los espacios protectores para los niños, informaron en Bienestar Familiar.

