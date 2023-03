Una inusual experiencia vivieron los periodistas de la capital de Casanare, cuando el gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), Jairo Bossuet Pérez Barrera, impidió el ingreso a una rueda de prensa que había convocado a la periodista Martha Cifuentes del informativo Noticias & Contenidos.



“Martha no puede entrar a mi casa porque ella me condenó públicamente, yo invitó a mi casa a quien decida que me trata bien, pero a quien está denigrando de mi honra, de mi familia y de mi trayectoria, yo no lo puedo invitar a mi casa”, aseguró Pérez Barrera, cuando una comunicadora de Yopal le preguntó las motivaciones para no permitir el ingreso de la periodista.



La conferencia de prensa la había convocado el martes pasado el gerente de la EAAAY para explicar la conveniencia de la ejecución de dos contratos suscritos por la empresa de las plantas de tratamiento de aguas residuales y de aprovechamiento de residuos sólidos.



Tras la declaración de Pérez Barrera se retiraron de la rueda de prensa los periodistas Rubiela Vega, del portal La Agenda 24/7, y Eduardo Cuevas, del portal La Franja 95; y se abstuvieron de ingresar al reciento donde se cumplió la conferencia de prensa César Colmenares, de Casanare Hoy; Jorge Luis Ospina, de la emisora La Voz de Yopal, y otra periodista de la página Visual Noticias.



La periodista Martha Cifuentes sostiene que no entiende a qué se refiere el gerente de la EAAAY cuando se refiere a temas personales o de su familia “porque si bien él ha tenido inconvenientes familiares, como en el ocurrido en 2013, cuando fue capturado (…) yo no he tocado en ese tema”.



No obstante, reconoció que si ha cuestionado bastante la administración y el manejo financiero y de la contratación de la empresa "porque considero que no han sido transparente, y cuando uno entra a la página web a revisar los documentos no aparecen los trámites previos a una contratación, pero después si aparecen millonarios contratos cuando ya están suscritos", explicó.



Así ocurrió, sostiene la periodista, con las plantas de tratamiento de aprovechamiento de residuos sólidos, por 15.446 millones de pesos, y de aguas residuales por 305.000 millones de pesos, 70 millones de dólares, en las que existen muchas dudas sobre los costos y procesos contractuales. Así lo han evidenciado algunos periodistas de Yopal, al consultar fuentes como la Superintendencia de Servicios Públicos, la Contraloría y a través una investigación que hizo el exdiputado Flipe Becerra.



De ese tema, lo más recientes es un video en donde el representante legal de la empresa contratista Ingeniería y Construcciones Técnicas (Ingenicontec), Nelsor Javier Suescún, habla de unas comisiones y que le tocó pasar los costos de la planta de aguas residuales de 50 a 70 millones de dólares para poder responderle al alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, al congresista Hugo Archila, al gerente de la EAAAY y al exasesor jurídico de la empresa.

