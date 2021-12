El conductor de una camioneta que arrolló a una mujer y a su hijo mientras se desplazaban en una bicicleta por las calles de Yopal, Casanare, será imputado con el delito de tentativa de homicidio culposo.



Así lo confirmó ayer la Fiscalía, tras adelantar las diligencias iniciales por este caso ocurrido el viernes a las 9 de la mañana en la calle 24 con carrera 12 de este municipio. El hecho quedó registrado en una de las cámaras de seguridad de la zona.



“La Fiscalía adelantó los actos urgentes y asignó el proceso a un despacho destacado en el tema de homicidios, para realizar la respectiva imputación por el delito de tentativa de homicidio culposo, y emitió órdenes a Policía Judicial para efectuar las inspecciones técnicas al automotor”, informó el ente investigador.



Se espera que el hombre sea presentado este lunes ante un juez.



En cuanto a la mujer, ayer permanecía en una unidad de cuidados intensivos en Yopal, pues sufrió heridas de gravedad, aunque permanece estable. El niño, por su parte, sufrió algunas lesiones, pero no de gravedad.

Incluso, en las imágenes se observa cómo tras el impacto se levanta de inmediato y busca ayuda para su madre, quien quedó tendida sobre el asfalto.



El caso ha causado indignación en esta capital, pues las imágenes dan cuenta de cómo el conductor del vehículo de marca Toyota está detrás de la bicicleta y, de un momento a otro, aceleró y les pasó por encima.



Además, huyó del lugar y no auxilió a las víctimas. “La camioneta pasa por encima y no se detiene a auxiliar a las víctimas”, afirmaron en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Yopal.



Sin embargo, 24 horas después del hecho, el sábado en la mañana, se habría presentado ante las autoridades un hombre que afirmó ser el responsable de haber arrollado a la mujer y a su hijo.



Pero la identidad de esta persona no ha sido revelada a la opinión pública y se desconoce si se trata del dueño de la camioneta.



