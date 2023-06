La 'Escuela Virtual de Historias en Yo Mayor', organizada por la Fundación Saldarriaga Concha y la Fundación Fahrenheit 451, en alianza con EL TIEMPO, llega a su cuarta cohorte con dos modalidades: curso cerrado y curso abierto.



Esta convocatoria está dirigida a adultos mayores interesados en construir relatos orales o escritos. Tal y como lo han señalado los mismos participantes de versiones anteriores, se trata de un canal de esparcimiento y diálogo entre las personas de mayor edad y sus familias.



Las inscripciones están abiertas desde el pasado 1 de junio hasta el 30 de junio. El curso cerrado -es decir, el que permite certificación y acceso a espacios virtuales cerrados- está dirigido a las primeras 300 personas mayores de 55 años que se inscriban a través de la página web www.yomayor.co.



Habrá clases virtuales una vez a la semana entre el 17 de julio y el 1 de septiembre. Quienes se inscriban contarán con el 'kit de la creatividad', que está compuesto por guías escritas, videos y piezas sonoras que motivarán a las personas mayores y a sus familiares a pasar un tiempo de la semana construyendo y escuchando historias.



El proyecto nació durante la pandemia y, debido a su éxito con las tres cohortes anteriores, decidió lanzar esta nueva convocatoria para que las personas mayores exploren al máximo su creatividad. A la vez, pueden compartir con otros esas historias que a los jóvenes tanto les gusta escuchar.



Son más de 500 adultos mayores los que se han formado con 'Historias en Yo Mayor'. Solo en la tercera cohorte participaron 195 personas de 97 minucipios de Colombia.



El resultado de esas semanas de trabajo y diversión no solamente queda plasmado en textos, sino en radiocuentos y pódcast.

Así se vivió una de las sesiones virtuales con cohortes anteriores de la iniciativa. Foto: Historias en Yo Mayor

“Cada semana los participantes encontrarán una línea temática diferente, conversatorios en vivo con autores reconocidos, aulas virtuales, una franja de radiocuento, clubes de lectura y pódcasts. Quienes cumplan con 5 de las 7 semanas del curso serán certificados por Historias en Yo Mayor”, señala Mauricio Díaz, coordinador del proyecto.



Además, al finalizar el proceso, se publicará un libro virtual antológico de distribución gratuita que reunirá algunas de las mejores historias recopiladas durante las siete semanas de trabajo.

Estos son los requisitos para inscribirse

- El participante debe tener como mínimo 55 años.

- Puede ser residente de cualquier país, con el único requisito de manejar español.

- No puede haber participado en ninguna de las sesiones de aulas virtuales cerradas de la cohorte de 2020, 2021 o 2022.

- Debe disponer de tiempo suficiente para asistir al menos al 80% de las sesiones (equivalente a 5 de las 7 sesiones programadas) para ser certificado como participante de la Escuela Virtual.



Conozca todos los detalles de la convocatoria, sus horarios y cómo se desarrollarán las sesiones en el siguiente video:

En caso de que la persona interesada no clasifique entre las 300 personas, en la página web estará disponible el curso abierto, dirigido también a personas mayores que podrán adelantarlo de manera libre. Para ello, podrán acceder a los recursos y herramientas alojados en la web.



No obstante, no tendrán certificación ni podrán participar de los espacios virtuales cerrados.





YALENI SOLANO ALARCÓN

ELTIEMPO.COM