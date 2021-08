Yiperos reclaman mayores ayudas para el gremio

Por tradición, junio y julio han sido meses turísticos para el Quindío, y los yiperos aprovechaban para transportar a los visitantes por las zonas rurales del departamento. Además, para participar en los desfiles y concursos como en la Fiesta Nacional del Café de Calarcá, que lleva dos años sin realizarse.

El fin de semana pasado, la Alcaldía local organizó un homenaje para un grupo de yiperos de este municipio y, de alguna manera, reemplazar el desfile que data de 1988 y que no se ha realizado en los dos últimos años por cuenta de la pandemia del covid-19.



Y aunque los conductores del Jeep Willys se sintieron halagados con el homenaje, no dejan de preocuparse por las precarias condiciones que viven actualmente, pues temen desaparecer como medio de transporte.



Para los yiperos, con este homenaje en el Alto del Río de Calarcá se dio el primer paso para la reactivación de este sector, que se ha visto muy afectado por las cuarentenas y la falta de eventos masivos en el país.



“Aunque estos camperos son patrimonio de la Nación, hay tantas arandelas y trámites para poder conducirlos, que es muy difícil y no nos podemos sostener. El homenaje fue muy bueno porque lo hacen para que se mantenga viva la tradición del desfile. Esta vez se hizo con los 11 conductores que tenían la mayor trayectoria en el municipio”, relató Jhon Jairo Amórtegui, uno de los representantes del gremio.



Los conductores esperan que con el avance de la vacunación en el Quindío se vuelvan a realizar los tradicionales desfiles en los que concursaban entre 80 y 100 vehículos. “Los concursos, desfiles y presentaciones nos ayudaban a ganar un dinero extra para sostener a nuestras familias, porque solo con los recorridos que hacemos no nos da para vivir”, agregó Amórtegu.



Y aunque hace un año el Congreso aprobó el proyecto de Ley que incluyó a la cultura yipera como Patrimonio Cultural de la Nación, los conductores consideran que, por el momento, la ley no les ha servido casi para nada, pues siguen con las mismas restricciones que antes.

Una de las peticiones de los conductores de Willys es que suspendan la planilla de viaje ocasional, al menos para el departamento. Según Amórtegui, cada planilla cuesta 11.000 y la deben adquirir para cada recorrido que realicen en Quindío.



“Si salimos de Armenia hacia Calarcá, los guardas de tránsito están encima de nosotros por esas planillas, como si hubiéramos cometido un delito. Con esos 11.000 pesos nosotros podríamos comprar, al menos, una libra de carne. Pedimos que nos colaboren quitando esa planilla de viaje, al menos para ir a otros municipios y podamos tener la libertad de movernos dentro del departamento”, manifestó el representante.



Según los yiperos, actualmente deben pagar una póliza de responsabilidad civil, su seguridad social y el sostenimiento de los vehículos.



“Los ingresos no dan para tantos gastos porque la pandemia nos ha golpeado mucho. Ya ni el 50 por ciento de los vehículos están rodando y sería bueno que los gobernantes nos brindaran las ayudas que se necesitan”, dijo Marlon Sanchéz, conductor de Jeep Willys.



Desde la Secretaría de Cultura de Calarcá, laAalcaldía está formulando proyectos que buscan fortalecer la cultura del yipao a través de las rutas turísticas. El propósito es que los conductores puedan seguir operando y que los visitantes los sigan contratando.



Martha Lucía Usaquén, presidenta de la fundación Territorio Quindío, que viene trabajando desde hace años por salvaguardar este patrimonio y a sus conductores, aseveró que “estas personas están atravesando una situación sumamente compleja. La situación de ellos siempre es muy dura, pero en las condiciones actuales es todavía más dura y hay muchas familias que dependen exclusivamente de los ingresos que ellos reciben con sus yipaos”.





LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA