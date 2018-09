Yiperos no participarían en el desfile de las fiestas de Armenia

Algunos de los más reconocidos conductores de jeep Willys no participarían este año en el Desfile del Yipao, en Armenia, que se realiza en octubre durante las fiestas de la ciudad.

Según Jhon Jairo Amórtegui, conocido al interior del gremio como ‘Guama’, los han desamparado y están a punto de desaparecer.



“Los organizadores del desfile no tienen la culpa de lo que está pasando, pero es que llevamos un año pidiendo una reunión a las personas que tienen que ver con este asunto y nada, nos sentimos utilizados”.



Amórtegui contó que el Ministerio de Transporte ordenó que cada vez que presten un servicio deben tener una planilla de viaje ocasional y además les exigen tener un seguro que vale unos 800.000 pesos y pagar seguridad social pero, “a veces no nos ganamos ni el salario mínimo”.

​

Voceros del gremio comentaron que su preocupación se debe a la falta de planillas ocasionales, que incluso no llegan en temporada alta, sin este documento no pueden salir de sus localidades.



“A veces no hay planillas y nos toca llamar a los conductores de vehículos particulares. En el departamento hay más de 200 Willys pero nos envían 120 planillas”, dijo Celenia García, líder de los conductores en Montenegro, Quindío.



Contaron que el próximo viernes tienen una reunión en la Gobernación del Quindío, pero si no se llega a un acuerdo no participarán.



“Si no nos colaboran, no participaremos en el Yipao. Participar es muy costoso, si bien es cierto que es cultural, los organizadores no deberían sacarle tanto provecho”, dijo Jhon Jader Ramírez, conductor de jeep.