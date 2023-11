Yesenia y Sebastián, colombianos secuestrado por 'coyotes' en México, fueron liberados

Yesenia Mendoza Pinzón y Sebastián Gaviria, los colombianos que estaban secuestrados en México por supuestos 'coyotes' desde el pasado 31 de octubre, recuperaron por fin la libertad este 17 de noviembre.



Los dos, residentes en la ciudad de Neiva, Huila, habían salido el pasado 26 de octubre con destino a Estados Unidos en busca de empleo y mejores oportunidades, pero en su paso por la frontera fueron intimidados y secuestrados por coyotes que los engañaron diciéndoles que los llevarían al país vecino.



Rosmina Pinzón, tía de Yesenia, afirmó que este viernes 17 de noviembre ella fue liberada por desconocidos que la dejaron en Ciudad Juárez.



"Ella me llamó anoche, los secuestradores la botaron debajo de un puente en la frontera de México y Estados Unidos. Me dijo que, pese a esta situación tan terrible que vivieron junto a su amigo Sebastián, piensan seguir hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de empleo", aseguró Rosmina Pinzón.



Yesenia Mendoza Pinzón. Foto: Archivo familiar

Señaló que Yesenia lloraba mucho: "Me dijo que tenía sueño y hambre, pues llevaba 2 días sin comida, ya que estos 20 días de secuestro la mantenían encerrada y amenazada".



También se conoció que Sebastián Gaviria, al parecer, se le voló a los secuestradores en un descuido del hombre armado que los controlaba.



Yesenia y Sebastián habían viajado hacia Cancún el pasado 26 de octubre, cuando salieron de sus casas en Neiva donde ella trabajaba en un almacén y él en un centro comercial.



El 30 de octubre viajaron de Cancún a Ciudad de México y de ahí pasaron a la frontera con Estados Unidos llenos de sueños e ilusiones.



Los migrantes que se encuentran varados en la frontera de Matamoros, Tamaulipas, en el norte de México, han padecido crisis nerviosas y no han dejado de lanzarse al río Bravo. Foto: EFE

"El primero de noviembre me escribieron al celular unos tipos de México, me dijeron que los dos estaban secuestrados, que negociemos con plata su libertad. Nos pidieron 15.000 dólares por Yesenia, pero les contesté que la familia no tenía plata, que no éramos ricos, que vivíamos de la venta de arepas y tamales en las calles de Neiva", explicó.



Rosmina señaló que vive con Yesenia en Neiva y la mamá de ella trabaja en un restaurante de corrientazos en Bogotá.



"Somos una familia pobre, no tenemos plata, todos trabajamos para mantenernos", dijo, y agregó que su sobrina se fue a buscar mejor vida pues su sueño es comprarle una casa a su mamá y ayudar a su padre que vive en el Caquetá.



Migrantes en la frontera de Estados Unidos. Foto: EFE

Rosmina confirmó que la liberación se logró con un pago de 15.000 dólares que hizo a los secuestradores el novio de Yesenia, quien trabaja en Estados Unidos.



"El novio me dijo que había negociado con los secuestradores, que pagó unos 60 millones de pesos para que la dejaran libre, esos tipos no rebajaron un peso", dijo.

Sebastián Gaviria. Foto: Archivo familiar

Señaló que espera, este sábado 18 de noviembre, dialogar con Yesenia para ver cómo está ella, y conocer la suerte que haya corrido Sebastián. "Gracias a Dios ellos están bien", concluyó.



Por su parte, familiares de Sebastián Gaviria, de 26 años, afirmaron que pagaron a los secuestradores 3.700 dólares por la liberación.



"Hicimos colectas entre la familia, amigos y gente de buen corazón y logramos reunir 3.700 dólares que les consignamos a México, pero los tipos pedían más plata”, dijeron los familiares y agregaron que él se encuentra bien en las oficinas de Migración.



“También vendimos muchas cosas de la casa para recoger el dinero exigido, es una situación horrible, pero gracias a Dios Sebastián está bien”, agregaron los familiares.



FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

NEIVA