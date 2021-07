Luis Alberto Arias, el hombre por quien Jenny se dejó el alma en Tokio 2020

Una delegación de médicos de la Gobernación de Risaralda y del Ministerio del Deporte ya revisaron al papá de la deportista colombiana que compitió en los juegos olímpicos de Tokio.

Hace 30 años, cuando Yeni Arias apenas llegaba al mundo, su papá Luis Alberto Arias tuvo un accidente mientras trabajaba en una finca cafetera en Risaralda. El padre de la boxeadora cayó de un árbol sobre un palo de café y su columna se vio afectada. Aunque los médicos aseguraron que nunca volvería a caminar, con su empeño logró ponerse en pie, según relató Maribel Arias, una de sus hijas.



(Le puede interesar: La mujer que tiene en jaque a Richard Aguilar)



"Le dijeron que quedaba postrado, pero fue muy juicioso y se amarraba ladrillos en los pies y hasta hizo una apuesta con Yeni a ver quién caminaba primero, obviamente Yeni caminó primero y mi papá logró caminar con muletas", contó la hermana de la deportista.



Según relató la mujer, a su padre le practicaron tres cirugías en el hospital San Jorge de Pereira pero con el tiempo los dolores han persistido.



"Hoy en día es muy difícil con las Eps, es imposible para que le den una cita, no hay especialistas o hay que pagarlos por particular. Solo mandan acetaminofén y eso no sirve para mi papá, no tiene movilidad de la cintura para abajo, siente mucho dolor y no sabemos qué lo está produciendo", agregó Maribel.



(Le puede interesar: Invierno dejó dos muertos y varias vías incomunicadas en Risaralda)

El padre de la boxeadora le contó a este medio que siente un gran orgullo por su hija y ver hasta dónde ha llegado. "Es una guerrera y no se ha rendido ante nada. Ella me prometió que si ganaba un dinero por la medalla me daría un tratamiento particular para mis dolencias y aunque eso no se dio, me están ayudando, es como si hubiera ganado la medalla", dijo Arias.



Contó que acaba de recibir en su casa del corregimiento de Santa Ana, en Guática, Risaralda, una delegación de la Gobernación de Risaralda y un especialista de Bogotá que envió el Ministerio del Deporte.



"Estoy esperando que después de la revisión me digan qué pasa y qué hay que hacer. Me han hecho radiografías e infiltraciones, pero no me han servido del todo, el dolor es diario", contó el padre de la boxeadora colombiana.



También comentó que la familia se reunió y se comunicaron con Yeni "nos pusimos todos muy contentos y hablamos y ella ya está muy contenta con toda la ayuda que nos han ofrecido y con la casa que le va a regalar el gobernador".



(Lea también: Repudio en Cauca tras el asesinato de dos mujeres en menos de 24 horas)



Uno de los hermanos de Yeni, Luis Alfonso Arias, contó que, aunque han intentado realizar el tratamiento médico con la Eps no se ha logrado debido a las dificultades de movilidad que tiene el padre de la deportista.



"A veces lo mandan a citas médicas en el municipio de La Virginia y no hay recursos para llevarlo y más con sus condiciones de salud. A veces lo devuelven porque las órdenes están mal y es muy triste y duro ver a una persona día y noche quejándose, y que a pesar de la enfermedad y de su edad, tenga que ir a trabajar así. Nos gustaría que a mi padre le ayudaran con la pensión".



Luego de enterarse de la donación de una vivienda que le hará la Gobernación de Risaralda, Yeni agradeció las gestiones y el apoyo anunciado por el mandatario, Víctor Manuel Tamayo.



‘’Me encuentro muy feliz y quiero darle las gracias al gobernador por preocuparse por la salud de mi padre y ayudarme con ese tema y me facilitó la vivienda. No sé si merezca tanto de parte de ustedes porque el objetivo era llevar la medalla y no se logró, pero hice todo mi esfuerzo para que quedaran muy bien representados en los juegos olímpicos. No tengo palabras para agradecer sobre todo por la salud de mi padre, son dos preocupaciones que me quitan de encima’’, dijo la boxeadora.



Yeni es la primera deportista risaraldense en recibir un diploma olímpico y según la Gobernación de Risaralda, hace parte del programa Deportista Apoyado.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

PEREIRA