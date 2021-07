Yeni Arias: donarán una vivienda y operación para el padre de la boxeadora

Tras conocerse una de las motivaciones de la deportista colombiana Yeni Arias para ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ayudar a su familia que vive en Guática, Risaralda, varias personas se han solidarizado con la causa de la boxeadora y ofrecieron ayudarla.

El gobernador del departamento, Víctor Manuel Tamayo, anunció que donará una vivienda a la deportista y que gestionará la cirugía para su padre.

Frente a ese clamor por la salud de su padre y sus principales anhelos, la Gobernación ha tomado dos decisiones FACEBOOK

"Nos sentimos orgullosos del desempeño de Yeni Marcela en los Juegos Olímpicos, ella ganó porque no cualquier deportista llega hasta donde ella ha llegado, y frente a ese clamor por la salud de su padre y sus principales anhelos, la Gobernación ha tomado dos decisiones, vamos a donar una vivienda en Dosquebradas o en Guática, donde ella elija y con el equipo de especialistas del departamento, el doctor Hans Carmona vamos a buscar que se le pueda atender la enfermedad de su padre", dijo Tamayo.



Además, el gerente de la Clínica Los Rosales de Pereira, John Quevedo, dio a conocer que aportará un granito de arena para la boxeadora.



La motivación principal de Yeni Arias en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 era reunir dinero para la cirugía de su padre. Foto: Prensa COC

"Ya estamos hablando con la familia para conocer exactamente cuáles son los requerimientos de la operación del señor Luis Alberto Arias González, padre de la boxeadora. Nos ofrecemos ayudarles con la intervención quirúrgica y todo lo que se derive de ella, nuestro objetivo siempre es ayudar a la comunidad. Además, me siento satisfecho de devolverle un poco de todo lo que hizo esta luchadora por el departamento y el país".



Luego de perder el combate contra la filipina Nesthy Petecio en los Juegos Olímpicos, Arias evidenció su tristeza por no llegar al podio en Tokio y por no obtener el dinero necesario para realizarle la cirugía a su padre que se fracturó la columna y perdió la movilidad hace varios años.



"A mi padre que… lo que más quería era mandarlo a operar…", dijo la deportista después de competir en la categoría pluma femenina del boxeo.



PEREIRA

