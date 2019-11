Redes de presunto homicida en Manizales mostraría conductas atípicas

La muerte de Juanita Correa Valencia, una estudiante de segundo semestre de medicina de la Universidad de Manizales, consternó a la capital caldense. Sobre las 6 de la mañana de este miércoles, la joven de 17 años fue asesinada dentro de su casa, una residencia universitaria del barrio Campo Hermoso.

El presunto homicida fue identificado como Yeico Fabián Campos, de 19 años, quien es estudiante de tercer semestre de psicología de la misma universidad, a la cual ingresó becado.



Aunque la joven logró ser trasladada a un centro asistencial, falleció debido a las múltiples heridas con arma blanca que le habría propinado Campos, una de ellas a la altura del cuello.



“Al parecer, la causante fue la intolerancia, pues tendrían diferencias religiosas y de culto. Los jóvenes no tenían ningún tipo de relación sentimental más allá de la convivencia en la misma residencia”, indicó el comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Manizales, el teniente Diego Vásquez.

El hombre, quien fue capturado minutos después de los hechos, es oriundo del Quindío y, según compañeros de carrera, tendría patologías psiquiátricas.



De acuerdo con lo mencionado por algunas personas que estuvieron presentes durante la captura, lo único que dijo el hombre fue que “voces internas le decían que debía matarla”.



Sobre esta hipótesis, ninguna autoridad se ha pronunciado, refiriendo que esos datos hacen parte de la investigación que será presentada en la audiencia de legalización de captura que se desarrollaría en el transcurso de este día, y en la que se determinaría si el victimario requiere o no examen psiquiátrico.



Hasta el momento, sobre las conductas del hombre solo se conocen algunas fotos y estados que compartía en redes sociales. Los más recientes hacían referencia a la depresión y el desencanto con la vida; además, publicó una fotografía de lo que sería un cuerpo sobre el piso.



Entre tanto, siguiendo con la hipótesis de la intolerancia, el secretario de Gobierno de Manizales, Hernando Peláez, indicó que se viene trabajando en el tema, pero que la situación “demuestra” que se debe seguir insistiendo en la labor.



Entre la opinión pública preocupa que aunque las autoridades hablan de una reducción de los homicidios del 34 por ciento, la ciudad pasó de estar 55 días continuos –entre abril y mayo de este año– sin homicidios, a registrar cuatro en los últimos cinco días.



“Hacemos campañas de sensibilización todo el tiempo, pero no todos entienden lo importante de respetar la diferencia y huir de ciertas situaciones. Vamos a insistir con el tema, pero la sociedad y las familias deben entender que no es un problema solo de las autoridades, sino de todos los ciudadanos”, precisó Peláez.



En rechazo al asesinato de la joven, quien era oriunda del municipio de Neira, Caldas, en la noche del miércoles se realizó un plantón en la plazoleta central de la universidad, en donde, con velas, despidieron simbólicamente a la estudiante que cumpliría la mayoría de edad el próximo 18 de noviembre.



La comunidad académica de la Universidad de Manizales manifestó su solidaridad con los familiares y compañeros de la víctima.



“Compartimos el dolor intenso, sabemos que sus amigos pierden parte de su propia alma, por eso el llamado es a fortalecernos en la capacidad de entender la diferencia para crear una sociedad en la que quepamos todos”, manifestó Guillermo Orlando Sierra, rector de la institución.

LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES