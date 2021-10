Sincelejo añora regreso de las corralejas

El alcalde de Sincelejo Andrés Gómez Martínez anunció a través de su secretario de desarrollo económico, que contempla la posibilidad de realizar las Fiestas del 20 de Enero, incluyendo las tradicionales corralejas.



Dijo el secretario de desarrollo Leonardo Beltrán, que el anuncio se hizo pensando en lograr una reactivación económica importante, por el atractivo que representan las corralejas a nivel nacional e internacional.



“Estamos pensando en hacer una fiesta integral, completa, con la participación de todos los grupos folclóricos en el desfile de fandangueras, las carrozas, grupos musicales importantes durante el recorrido y tener la posibilidad de las corralejas”, indicó.

Explicó, que en el momento están dadas las condiciones para hacer las fiestas con la presencia de público, por el buen comportamiento que ha logrado la ciudad con relación al contagio del covid-19.



“En estos momentos estamos con ocupación cero en cuidados intensivos, se están registrando pocas personas contagiadas, las jornadas de vacunación avanzan a buen ritmo y creemos que para final de año y comienzos del 2022 vamos a llegar al 70 por ciento”.



Manifestó, que están analizando tener un recorrido de los desfiles en una forma controlada, que las personas puedan guardar la seguridad necesaria.



De la misma forma explicó, que hasta el momento no se ha presentado oferta de una empresa para la realización de las fiestas en corralejas, pero que sí está sobre el tapete su organización para el 2022.

Fiestas populares de Sinceejo Foto: Oswaldo Rocha

Opiniones encontradas



Los sincelejanos tienen opiniones encontradas con relación a las fiestas en corralejas.



Por un lado, están quienes no apoyan su realización aduciendo el peligro que representa para quienes ingresan a la plaza al exponerse ante un toro.



Señalan además, que ya Sincelejo no está para unas fiestas que se quedaron en el tiempo, que hay que pensar en otra clase de espectáculos.



Dicen así mismo, que el momento que se vive con la pandemia por el covid-19 no es el más apropiado para que 2.000 y hasta 3.000 personas se reúnan sin ningún control en unos palcos de madera.



Reactivación económica

Por otra parte están quienes aprueban las corralejas afirmando, que es una tradición que no debe desaparecer y que guardando todos los protocolos de bioseguridad se pueden realizar.



Señalan además, que es el momento oportuno para lograr una reactivación económica importante.



“En este mundo de las corralejas son muchas las personas quienes se benefician y que con lo que ganan pueden sobrevivir varios meses”, dijo Juan José Rudas Meriño, vendedor de ponchos.



Otros indican, que la seguridad ahora en las corralejas es mayor, porque se reflejan en la tragedia ocurrida en el año 1980.

“Desde ese momento se hace estudio del suelo, se utiliza madera buena, con pruebas de seguridad y no hay sobrecupo”, precisó.



Para los comerciantes y hoteleros en general de Sincelejo, las fiestas en corralejas representarían un impacto para el movimiento económico en todas sus manifestaciones.



“Los años que no se han hecho fiestas en corralejas en Sincelejo, los hoteles han permanecido solos, no hemos generado ganancias y cuando hay estas fiestas, la presencia de turistas es importante”, dijeron voceros de los hoteleros.



Dijo además el secretario de desarrollo de Sincelejo, que se hará una consulta para conocer la opinión de los sincelejanos y entonces se tomará una decisión definitiva.

Sincelejo

