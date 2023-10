La mujer 'inimputable' que aterroriza por ataques con puñal sin mediar palabra en Tunja

“¡Va a terminar matando a alguien! ¿Qué se saca con que la Policía haga su procedimiento y un fiscal o un juez la deje libre?”, se preguntaba una mujer que había presenciado cómo alias Xiomara apuñaló en la cara a un ciudadano que caminaba por el centro histórico de Tunja, Boyacá. No era el primer ataque ni mucho menos la primera vez que la capturaban y quedaba en libertad.

(Puede leer: Hay brote de bacteria Klebsiella en hospital de Tunja: ‘Está circulando en el país’).

La mujer, cuyo nombre de pila es Ángela Yomara Pérez Araque, se convirtió en el terror de transeúntes de la ciudad. Con una cobija entre sus manos y apariencia desaliñada, ha quedado captada en videos acercándose a sus víctimas y, sin cruzar palabra, abalanzándose sobre ellas con elementos contundentes.

‘10 veces la he judicializado’



Facebook Twitter Linkedin

Ataque de 'Xiomara' a un hombre en la pierna, a principios de mayo de 2023. Foto: Archivo particular.

El último ataque reportado el 6 de octubre de este 2023 dejó en evidencia que la situación era mucho más atípica de lo que se pensaba. Le cortó la cara a un hombre que se encontró en plena calle, abriéndole una herida que requirió una sutura de varios puntos.

“No la reconocí, de un momento a otro sentí el impacto en la cara, no me pidió dinero ni me amenazó. Me dio una puñalada a la altura del ojo. Afortunadamente, logré voltear la cara y me agredió en la sien. Hasta que esa persona no le quite la vida a alguien, las autoridades no van a hacer nada”, reprochó el herido en el medio local 7N Noticias.

#Tunja / En video quedó registrado el momento que alias “Xiomara” agredió con un objeto cortopunzante a un hombre el viernes 6 de octubre.



La persona transitaba por el sector conocido como “El Ajedrez” y tras el ataque resultó con lesiones en su rostro. pic.twitter.com/iEHd0l4ryA — 7N Noticias (@7NNoticias) October 14, 2023

(Además: Trágico accidente en Boyacá: tractomula y carro de una familia quedaron destrozados).

Tan solo cinco días atrás, el 1. ° de octubre, también había agredido en el rostro a otra persona. “10 veces la he judicializado y la Fiscalía la suelta”, respondió un uniformado de la Policía, alzando sus manos, cuando la comunidad indignada grabó el episodio.

De fondo, 'Xiomara' permanecía esposada a la espera de qué harían las autoridades. Una imagen calcada de sus pasadas capturas, por ejemplo, cuando atacó a una auxiliar de la Policía o cuando se lanzó con un puñal tras una niña de un colegio.

“Yo estaba rejuiciosa. (…) La señora acá dice que yo la golpeé y también le halé el cabello. En este momento, yo no le veo ningún defecto físico”, contestó la señalada agresora en otra de sus detenciones a mediados de 2023.

Facebook Twitter Linkedin

'Xiomara', capturada en abril de 2023, por agredir a una patrullera de la Policía. Foto: Policía Metropolitana de Tunja

La compleja situación de ‘Xiomara’

Su comportamiento es por su historia de vida FACEBOOK

TWITTER

Ángela Yomara, de 24 años, proviene de un sector humilde del occidente de la ciudad. Es madre de una niña, quien está bajo cuidado de su familia. Recibía el apoyo de sus parientes hasta que surgieron los comportamientos agresivos e inició a deambular por las calles consumiendo sustancias alucinógenas.

Facebook Twitter Linkedin

Centro Histórico de Tunja, Boyacá. Foto: Sebastián García. EL TIEMPO

(Vea: Pánico por hombre que apuñala en exclusivo sector de Bogotá).

Eso sí, no está declarada como una persona en situación de calle por las autoridades de la ciudad porque “tiene su red familiar”, explicó Lucy Esperanza Rodríguez, secretaria de Salud, para EL TIEMPO. “Pero también entendemos la situación de la familia porque ella se torna agresiva cuando llega a la casa, aparece la violencia intrafamiliar”.

“Su comportamiento es por su historia de vida. A ella le tuvieron que retirar su niña por parte de Bienestar Familiar y eso es lo que ha de pronto desencadenado muchas circunstancias”, expresó Rodríguez.

Ha estado hospitalizada en centros de salud mental en Bogotá y Bucaramanga, bajo el diagnóstico de consumo de sustancias psicoactivas. Al salir, promete que continuará con el tratamiento, pero deja de tomar medicinas: “Pierde otra vez la adherencia al tratamiento y es cuando nos empieza realizar estos ataques continuamente”.

Facebook Twitter Linkedin

'Xiomara', en marzo de 2023, al ser capturada por agredir a una niña en plena Plaza de Bolívar, de Tunja. Foto: Policía Metropolitana de Tunja

(Puede ver: Abandonaron a una bebé en carro en Tunja: mamá apareció con inesperada justificación).

Nosotros ante cualquier delito la estamos capturando, pero pasa a ser una persona inimputable FACEBOOK

TWITTER

La joven tiene más de 24 anotaciones por lesiones personales, daño en bien ajeno, agresión a servidor público, hurto y tráfico de estupefacientes, según los registros de la Policía Metropolitana de Tunja (Metun). Es probable que haya protagonizado más casos, solo que la comunidad puede que no haya denunciado.

Fue condenada a casa por cárcel, pero en abril la descubrieron fuera de esta tras uno de sus ataques. Incluso, estuvo recluida en junio en la cárcel de Sogamoso. Semanas después, de nuevo, recobró la libertad.

“Siempre queda libre, bien sea por situaciones de cuantía de los delitos que comete o por situaciones de salud, principalmente psiquiátricas, que esta ciudadana presenta”, sostuvo el coronel Marcos Wilson Forero, comandante de la Metun, en charla con este diario.

“Es una condición psiquiátrica que se desborda de las competencias de la Policía Nacional porque nosotros ante cualquier delito la estamos capturando, pero pasa a ser una persona inimputable con estas condiciones mentales”, aclaró.

‘No hemos dado con el tratamiento’



El caso de la joven se ha discutido en varias oportunidades en los estrados judiciales de Tunja. El 10 de mayo, por ejemplo, durante una audiencia por agredir a una patrullera de la Policía, el fiscal José Miguel Guevara le insistió al juez sobre el inminente peligro para la sociedad: “Lo cogió de costumbre. Sigue en la calle, poniendo en riesgo a la comunidad tunjana”.

Ricardo Hinestrosa, el abogado de oficio que le asignaron en esa oportunidad, reiteró que la mujer no podía recibir una condena distinta a la de ser tratada por especialistas.

Facebook Twitter Linkedin

'Xiomara', en abril de 2023, capturada por fraude a resolución judicial al ser sorprendida evadiendo condena de casa por cárcel. Foto: Policía Metropolitana de Tunja

(Lea: Video: así fue el angustioso secuestro de comerciante en Sogamoso por falsos policías).

“Ella está enferma. Una medida solo de privación de libertad no va a arreglar el problema. No hemos dado con el tratamiento. Ella en realidad es inimputable, es una persona enferma que no puede ser receptora de una medida normal. (…) Es un problema mental por la adicción misma”, sentenció e hizo referencia al artículo 33 del Código Penal Colombiano.

En ese momento, el fiscal pedía revocar la medida de detención domiciliaria y enviarla a una cárcel. El juez no accedió a la solicitud porque, según él, “como se trata de una persona enferma y en estado de vulnerabilidad no se le puede restringir su derecho a la libertad”.

Nueve días después, el 19 de mayo, 'Xiomara' estaba compareciendo ante el mismo juez de garantías por amenazar en la calle a una mujer. No obstante, en el proceso surgieron dudas frente a si la joven en realidad había intimidado con un cuchillo a su víctima, pues la Policía no le había encontrado tal arma. La Fiscalía decidió retirar las medidas.

Facebook Twitter Linkedin

'Xiomara' en una audiencia en mayo de 2023. Foto: Archivo particular.

—Señora 'Xiomara', queda en libertad, puede valerse por sus propios medios— le dijo el juez.

—Doctor, ¿cómo hago para hablar con el fiscal del caso que había mencionado acerca de una menor de edad? Lo que pasa…—replicó intentando obtener información sobre otra agresión a una niña estudiante.

—Ahora hablan, levántese, por favor, ya se puede retirar, queda en completa libertad —concluyó el juez con el afán de terminar la diligencia.

Acto seguido, ella salió de la Unidad de Reacción de Inmediata de la Fiscalía, de vuelta a las calles.

¿Qué pasará con ‘Xiomara’?



#Atentos 👉 En vídeo quedó registrado el momento en que alias 'Xiomara' atacó con arma blanca a un hombre a la altura del rostro. El hecho se dio en #Tunja a inicios de septiembre.



Autoridades informaron que ya tomaron medidas. pic.twitter.com/a0BQBsthAl — La Independencia (@LaIndependenci1) October 15, 2023

(Siga leyendo: Fiscalía imputará a líder social que habría fingido ser víctima de ataque con ácido).

Ella tiene que ser juzgada o condenada FACEBOOK

TWITTER

A partir del Código Penal Colombiano, se considera a una persona como inimputable cuando comete un delito y no es capaz de comprenderlo, “ya sea por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad cultural o estados similares”.

Si se comprueba ello, pueden aplicarse “medidas de seguridad”, es decir, que la persona condenada sea internada en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada, en casa de estudio o trabajo o permanezca con libertad vigilada. Eso buscan con Ángela Yomara.

El último ataque con puñal el 6 de octubre volvió poner sobre la mesa su situación. Previendo que pudiese pasar algo peor, Fiscalía, Medicina Legal, Defensoría del Pueblo, Alcaldía de Tunja, Gobernación de Boyacá y los psiquiatras conocedores de su historia se reunieron de manera extraordinaria.

Facebook Twitter Linkedin

'Xiomara', en junio de 2023, detenida por agredir a otra mujer. Foto: Policía Metropolitana de Tunja

(Vea: Hallan a reconocido médico extranjero que desapareció en Santuario de Iguaque, Boyacá).

“Vimos cómo unimos esos eslabones que nos permitan llegar a un final, lo más importante, protegiéndola a ella como ser humano y protegiendo a la comunidad”, reconoció Lucy Esperanza Rodríguez, secretaria de Salud de Tunja.

La conclusión de las entidades fue certera. “Ella tiene que ser juzgada o condenada, pero esa condena la tiene que cumplir en un centro de larga estancia por su problema de consumo”, precisó Rodríguez.

Tras la reciente agresión, 'Xiomara' ingresó momentáneamente a un centro de rehabilitación integral. Autoridades están en proceso para que Medicina Legal entregue un concepto sobre la salud de la joven que le permita al juez avalar su tratamiento en una entidad especializada de larga duración y evitar que el riesgo —para ella misma y la ciudadanía— esté latente en las calles de la capital boyacense.

SEBASTIÁN GARCÍA C.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

garcas@eltiempo.com

También puede ver:

- Tía 'influencer' de bebé desaparecida en Medellín explota por acusaciones de montaje.

- 'Tomó una cruceta': abogado de víctimas del conductor violento revela nuevos detalles.

- Daniel Sancho, contra las cuerdas: revelan duro informe policial e imágenes inéditas.