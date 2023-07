Hace un poco menos de un mes uniformados del Ejército Nacional encontraron a los cuatro hermanos Mucutuy que se habían perdido en la selva del Guaviare, luego de que la avioneta en la que se desplazaban sufriera un trágico accidente.



Sin embargo, el perro Wilson, ficha clave dentro de la denominada “operación esperanza” no apareció.



Según información entregada por su guía, el canino conocía el resguardo de los niños indígenas y sus huellas fueron determinantes para hallarlos con vida. No obstante, Wilson se perdió en la inmensidad de la selva y desde hace más de un mes no se conoce su paradero.



De hecho, hace algunos días, el general Pedro Sánchez, comandante del grupo de Operaciones Especiales de Colombia, aseguró que los militares internados en la selva del Guaviare suspenderían la búsqueda de Wilson al no tener resultados.

La busqueda de Wilson fue suspendida hace algunos días. Foto: Fuerzas militares

De igual forma, se dice que las posibilidades de que el canino aún esté con vida son muy bajas, ya que las condiciones extremas de la selva hacen que la supervivencia sea más complicada.



En diálogo con Noticias Caracol, el general Sánchez dijo que Wilson será recordado como un héroe:



“Wilson muy seguramente será recordado como ese héroe de cuatro patas que participó de la Operación Esperanza. Aunque empleamos todas las capacidades humanas y tecnológicas, fue imposible hallarlo”, sentenció el oficial.



El perro pastor Belga había sido entrenado para este tipo de espacios, pero debido a la cantidad de tiempo que ha pasado desde la última vez que lo vieron hace que las esperanzas sean cada vez más reducidas.



Por otro lado, Sánchez aseguró que Wilson no tenía un localizador de GPS porque este tipo de mascotas siempre permanecen junto a sus guías humanos.

¿Wilson fue visto en Caquetá?

Algunos videos compartidos en redes sociales emocionaron a varias personas que aseguraron que Wilson había sido encontrado en una carretera de Caquetá o del Huila.



En las imágenes compartidas se ve a un perro con apariencia muy similar deambulando por una zona boscosa del departamento de Caquetá.



Sin embargo, desde el Ejército Nacional confirmaron que el canino que se ve en las imágenes no corresponde con Wilson.



Cristian David Lara, el soldado profesional y guía de Wilson, no ha dejado de buscar al valiente canino, según lo pudo constatar Noticias Caracol.

