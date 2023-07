Wilson, el perrito clave en la búsqueda de los niños indígenas desaparecidos en la selva tras un accidente aéreo, sigue perdido y las autoridades no tienen mayor información de él.



Colombia, mientras tanto, continúa atenta a su rescate. No obstante, el Ejército Nacional ya señaló que es muy probable que Wilson haya muerto.



Ante el pronunciamiento son muchas las dudas que quedan al respecto, incluso, si se tomaron las medidas y los cuidados adecuados para adentrar al canino a la selva. Esto es lo que se sabe.



(Siga leyendo: La lucha del guía de Wilson: sigue internado en la selva buscando a su perro).

Las malas noticias sobre el perrito Wilson no dejan de llegar y aunque han circulado varios de videos que muestran un canino parecido deambulando en el Huila, fuentes de las Fuerzas Militares le confirmaron a EL TIEMPO que tras revisar las imágenes se descartó que sea Wilson.



La esperanza continúa, pero ante la infructífera búsqueda, internautas empiezan a considerar que no se tomaron las medidas necesarias para llevar el perrito a la selva.

(Puede leer: Malas noticias en la búsqueda de Wilson: Ejército asegura que sigue desaparecido).

Pues si bien se ha hablado de que es un territorio complejo, la pregunta radica en por qué Wilsón no tenía un chip de GPS o rastreo, sabiendo que estaría en de manera activa en la búsqueda. Algunos hablan de un posible error al no prevenir este tipo de suceso.

Facebook Twitter Linkedin

La intención de hallarlo es latente. Foto: Fuerzas Militares

La respuesta de las autoridades



Normalmente, no se les coloca un GPS. No es normal que estos perros se alejen de su pareja (militar) en cualquier escenario. Es un hecho atípico FACEBOOK

TWITTER

En su momento, el coronel Carlos Pérez, jefe del Centro Nacional de Recuperación de Personal de la Fuerza Aérea Colombiana, le dijo a Blu Radio que “normalmente, no se les coloca un GPS. No es normal que estos perros se alejen de su pareja (militar) en cualquier escenario. Es un hecho atípico".



Y agregó: “Hay que entender también que el tener el GPS en esta área es muy complejo porque las comunicaciones no son fáciles y también la alimentación de la batería por tantos días, pues no tendría la energía suficiente para mantener la señal”.

(Además: Misterio en la selva: lo que pudo haberle pasado al perro Wilson, según ChatGPT).

Facebook Twitter Linkedin

Wilson es un perro rescatista que continúa desaparecido Foto: Twitter @FuerzasMilCol

A esta declaración se sumó, Lenin Ospina, militar en retiro y quien trabajó con animales de búsqueda y rescate. El hombre le dijo a Blu Radio que por temas de protocolo, los animales no llevan GPS y que el uso del mismo es solo para condiciones extremas.



“Y aunque el terreno selvático era un lugar complejo para desplegar las labores de búsqueda, en especial, por la comunicación, las Fuerzas Militares optaron por otras herramientas tecnológicas, dispuestas por el comando de Fuerzas Especiales del país”, registró El Espectador.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

La lucha del guía de Wilson: sigue internado en la selva buscando a su perro

'Cumplió su propósito': Mujer que dice comunicarse con animales habla del perro Wilson

El padre de Karol G se pronunció sobre la búsqueda Wilson: 'No podemos olvidarlo'