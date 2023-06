Según conoció EL TIEMPO, un comando del ejército sigue buscando a Wilson, el perrito de las Fuerzas Militares que se perdió en la selva mientras estaba en la búsqueda de los cuatro menores indígenas.



En dicho grupo se encuentra Cristian David Lara, el guía de Wilson y con quien creció, el soldado manifestó que no saldrá de la selva hasta encontrar a Wilson.



(Puede leer: Wilson: estas son las amenazas a las que ha quedado expuesto perdido en la selva).

La conocida ‘Operación Esperanza’, en la que participó Wilson, terminó el 10 de junio cuando las autoridades colombianas confirmaron que los cuatro menores fueron hallados con vida.



Milagro, Milagro, Milagro, Milagro fueron las palabras que usaron para comunicar que habían encontrado a Lesly, de 13 años, Soleiny, de 9, Tien Noriel, de 5, y Cristin de 1.



La noticia llenó de alegría a todo un país; sin embargo, no todo fue perfecto, pues, Wilson, uno de los perros y héroes de la misión, se quedó atrás después de perderse en la selva.

(Siga leyendo: La mala noticia que revela el Ejército Nacional: 'Es improbable que aparezca Wilson').

Wilson es un

¿Qué pasó en la selva?

El pasado 18 de mayo, mientras seguían con la búsqueda en medio de la selva, Wilson se alejó de su guía en una reacción poco normal y huyó del lugar, contó Gustavo Narváez Orozco, comandante regimiento Fuerzas Especiales, a Revista Semana.



El perrito volvió el pasado 6 de junio al lado de su guía, comió un poco y volvió a irse.



De acuerdo con Carlos Villegas, miembro de la Defensa Civil que trabajó en la búsqueda de los niños, a Blu Radio, Wilson fue pieza clave para encontrar a los menores.

Él nos miraba y nos quería cómo decir algo, pero salía y se volvía a meter en la selva FACEBOOK

“Él nos miraba y nos quería cómo decir algo, pero salía y se volvía a meter en la selva”, relató.



De hecho, varias pistas señalarían que el perrito estuvo con los niños, pues los menores lo dejaron retratado en sus pinturas cuando llegaron a Bogotá.

(Puede leer: Lo que dijo el Ejército sobre perro que deambula en Huila al que señalan de ser Wilson).

Primeros dibujos de los niños al perro wilson Foto: Fuerzas Militares

Desde entonces, el ejército señaló que buscaría al canino y la atención de Colombia se volcó a que no dejaran al perrito.



“Ninguno se queda atrás. Los soldados continúan la operación para encontrar a Wilson”, manifestó el Ejército en su momento.

Es poco probable que Wilson siga vivo

Drugia, mamá del perrito Wilson Foto: Fuerzas Militares

Debido al largo tiempo que ha pasado el canino solo en la selva y las múltiples amenazas de la naturaleza, el ejército señaló que es poco probable que Wilson siga vivo.



El general Pedro Sánchez, comandante de las Fuerzas Especiales de la Operación Esperanza, reveló en medio de la Ceremonia de condecoración a los miembros de la Fuerza Pública que hicieron parte de la misión que dio con el paradero de los niños.



“El Ejército Nacional ve complicada la aparición de Wilson”, fueron las sentidas palabras del general Sánchez e indicó que esta semana darían por finalizada la operación de rescate.

(Puede leer: 'Cumplió su propósito': Mujer que dice comunicarse con animales habla del perro Wilson).

Cristian David Lara no quiere dejar a Wilson

Él no ha querido salir del área hasta encontrar a su perrito. Es un lazo impresionante donde la lealtad es fundamental FACEBOOK

Cristian David es un soldado que crio y adiestró a Wilson.



Tanto el pastor belga como Lara no se han separado desde que Wilson era un cachorro, es por esta razón que el soldado no quiere salir de la selva hasta encontrar al canino.



“Él no ha querido salir del área hasta encontrar a su perrito. Es un lazo impresionante donde la lealtad es fundamental”, manifestaron las Fuerzas Militares a El Espectador.



Se esperan más noticias de la búsqueda que lamentablemente no ha dado resultados.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

