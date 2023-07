El renombrado escritor colombiano, William Ospina, oficializó su candidatura a la gobernación de Tolima. La inscripción la realizó el pasado viernes 28 de julio, un día antes de la fecha límite.



Ospina cuenta con el aval del partido Liga de Gobernante Anticorrupción, el mismo al que pertenece el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, quien ahora va por la Gobernación de Santander.

Durante su inscripción, Ospina aseguró que desea involucrarse en la política para rescatar los valores fundamentales. Además, expresó que tiene ganas de luchar por el departamento.



“Hemos dejado la política en malas manos porque es feo untarse, vamos a rescatar la honestidad de la política y la limpieza de la política y trataremos que esto no sea una lucha de perros y gatos, llenos de calumnias e injurias. Vamos a proponer y por supuesto respetar las ideas ajenas pero lucharemos por una nueva manera de mirar la política y el Tolima”, indicó.



El escritor, oriundo de Herveo, al norte de Tolima, se refirió a la financiación de las campañas políticas. Según lo que explicó, su objetivo será frenar la corrupción de las administraciones públicas.



​​“Es desafortunado que la democracia haya caído en manos del dinero de tal manera que si la persona no tiene grandes fortunas no se puede hacer elegir. Es triste que sólo el que tiene plata pueda elegir. La campaña misma será la filosofía de gobierno, de recuperación de la democracia, haremos un esfuerzo grande por sanear las finanzas públicas y combatir la corrupción que se infiltra en la administración pública y una mayo eficiencia del servicio público”, añadió.



Ospina es conocido por escribir libros como ‘¿Dónde está la Franja Amarilla?’, ‘El País de la Canela’, ‘Pa que se acabe la vaina’, entre otros.

Silvia Contreras Rodelo

Redactora de Nación

EL TIEMPO