Las elecciones de alcalde para la ciudad de Cartagena, cuenta con una extensa lista de 14 candidatos que le apuestan a ser los sucesores de William Dau. Según las encuestas, políticos con reconocimiento e importantes cargos en el pasado, son los que mayor aceptación tienen entre la opinión pública, lo que para expertos, la ciudadanía está en busca de un alcalde o alcaldesa con experiencia en lo público.



Las encuestas son lideradas por el exgobernador, Dumek Turbay; seguida por el exconcejal y exrepresentante a la Cámara, William García y terciando, la exalcaldesa, Judith Pinedo.



EL TIEMPO habló con William García, sobre su campaña, cómo está Cartagena y otros temas relacionados con la contienda electoral.

Esta es su tercer aspiración a la Alcaldía de Cartagena, ¿por qué decidió postular su nombre nuevamente?

Por tres razones: primero porque me duele el estado de postración, inseguridad y desastre en que esta administración ha dejado a la ciudad y que quieren vender otra vez una falsa salvación a los cartageneros que en el fondo no son más que más de lo mismo; segundo, por el llamado de más de 103 mil cartageneros que hace 4 años me apoyaron en las urnas; tercero porque traigo la más adecuada, efectiva y coherente propuesta programática para sacar la ciudad adelante en lo que necesita.

¿Cuál es su propuesta bandera en esta campaña?

Todo mi programa de gobierno trae beneficio para todos los cartageneros; sea rico, pobre, sea que viva en San José de los Campanos, en Pasacaballos; sea mototaxista, vendedor informal o empleado de Mamonal; pero resalto uno: Cartagena ciudad de propietarios: entregaremos 10 mil subsidios de mejoramiento y de viviendas.



En barrios estratos altos también cuentan con desafíos que no pueden pasarse por alto.



¿Qué proyecto innovador propone para Cartagena?

Cámaras de Seguridad con identificación facial; y drones de vigilancia que permitan la identificación, seguimiento, persecución y captura de los delincuentes.

William García. Foto: Archivo particular

Usted denunció que terrenos de las exclusivas zonas norte pagan mucho menos en predial que en zonas vulnerables. Cuéntenos detalles de esa denuncia.

Son tan contundentes las irregularidades denunciadas que la Fiscalía comenzó de manera acelerada una investigación; pues es el colmo que propiedades suntuosas o de veraneo gozaran de ridículos avalúos o pagos prediales bajísimos y termine el costo sobrecargado a inmuebles de los sectores menos afortunados de la ciudad. A dios gracias, ya parece que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi retomara el manejo de la gestión catastral. No permitiremos que eso siga ocurriendo y revisaremos cada caso.

En Cartagena es habitual ver las casas y clanes políticos detrás de las campañas a la Alcaldía, ¿hay alguno de esos grupos políticos apoyándolo?

Ninguno. Soy independiente y el único candidato opcionado, inscrito por firmas (del GSC los 3 golpes). Toda la ciudad sabe que la maquinaria política partidista tradicional, la politiquería que tanto daño ha hecho a la ciudad, los jeques políticos, las vallas y publicidades millonarias están en la campaña del otro contendor.



Varios de sus contenedores denuncian que no hay garantías electorales en Cartagena, ¿usted se siente tranquilo o se suma a los cuestionamientos?



Es lamentable y descarada la intervención en política del mandatario local en favor de su candidata, eso no está nada bien, es el último acto de ese circo. Lo peor es que muy a pesar de lo notorio de esa situación, los organismos de control siguen de brazos cruzados. Eso sí es falta de garantías. Pero mi mayor temor está en lo que pueda pasar dentro de la Registraduría después de las 4 p. m., del día de elecciones; sin embargo, esta vez hemos diseñado unas estrategias de seguimiento y de control electoral muy estrictas. No permitiremos que hagan fraude y esperamos que toda la ciudadanía y las autoridades mantengan total vigilancia.

Su mensaje para los cartageneros que guardan la esperanza en un nuevo gobierno

Recuperaremos a Cartagena del lamentable caos e ingobernabilidad en que ha quedado sumida por esta administración y la confianza de los cartageneros en la institucionalidad, mediante el restablecimiento del orden no con represión sino con concertación. Cartagenero, no te vuelvas a equivocar.

