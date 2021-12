El alcalde de Cartagena, William Dau, no cometió ninguna falta disciplinaria con su actual viaje a Egipto, a donde fue invitado a una cumbre anticorrupción, pues el mandatario disfruta de su periodo de vacaciones.



Así lo manifestó en entrevista con EL TIEMPO Wilson Toncel, actual presidente del Concejo de la ciudad, precisamente la corporación que había rechazado en un permiso solicitando por el burgomaestre para su viaje internacional



(En contexto, Video: la polémica respuesta de William Dau a su criticado viaje a Egipto)

Viaje en medio del caos de la ciudad

“No considero que el alcalde haya incurrido en falta disciplinaria alguna, él está en ese viaje como ciudadano con sus propios recursos, no con recursos del Distrito. Además, el viaje internacional lo hizo aprovechando parte de su periodo de vacaciones”, el dijo Wilson Toncel, presidente del Concejo de Cartagena a este medio.



No obstante la aclaración del presidente del cabildo, en Cartagena ha sido criticado el viaje de Dau a Egipto porque el concejo no lo había autorizado con varios argumentos:



La inseguridad creciente en la ciudad, desbordada explotación sexual en las calles del Centro Histórico, y una veintena de obras viales en medio de la mayor temporada turística de fin de año, de los últimos 10 años, en medio de una pandemia.



Dau ha prometido que retoma sus labores el próximo 18 de diciembre.



(Además: En Cartagena habrá dos horas de toque de queda todos los días por pandemia)



Uno de sus mayores críticos es el concejal Julio Bejarano.



“Cómo es posible que el alcalde de Cartagena se vaya a pasear con obras a medias, explotación sexual, inseguridad, por eso el concejo le dijo ‘no te vistas que no te vas’”, señaló Bejarano.

Desde Egipto, a dónde asiste a una cumbre anticorrupción, el alcalde de Cartagena, William Dau, le respondió a sus críticos que rechazaron su salida de la ciudad en plena temporada alta. @ELTIEMPO @ColombiaET @daulaw @ConcejoCTG @PGN_COL #FelizLunes pic.twitter.com/77OgIcEAH3 — John (@PilotodeCometas) December 13, 2021

Dau respondió desde Egipto con burlas y onomatopeyas

Pero ante la lluvia de críticas el mandatario respondió desde Egipto por medio de un video, señalando de 'viejita chismosa a Bejarano', uno de sus máximos contradictores e el cabildo.

La saco del Estadio el alcalde de cartagena.@AlcaldiaCTG pic.twitter.com/eTZ1q10NqH — Elkin Altamiranda Negrette (@Elkinaltamiran8) December 14, 2021

Cartagena

