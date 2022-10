El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, revocó la adjudicación del proyecto ‘Corredor Portuario de Cartagena’, también conocido como APP Quinta Avenida, adjudicada en 2019 por el exalcalde (e), Pedrito Pereira, 15 días antes acabar su mandato.



Dau Chamat ha prometido que la ciudad y los cartageneros no serán sometidos a nuevos peajes por 30 años, como lo planteaba el jugoso contrato que sería entregado a particulares.



En video: El proyecto de Corredor Portuario ha

generado un constante rechazo de la ciudadanía

“En diciembre de 2019, el alcalde Pedrito Pereira, faltando 15 días para se acabara su mandato e iniciara mi administración, adjudicó a la empresa KMA Construcciones el proyecto 'Corredor Portuario de Cartagena'. Yo le pedí a Pedrito que no adjudicara ese contrato, y me mantengo en que no voy a permitir que castiguen a la ciudad imponiéndole peajes por 30 años más, como un negocio que solo beneficia a particulares y afecta a tantos cartageneros”, indicó Dau Chamat.



El alcalde de los cartageneros utilizó las herramientas que lo facultan jurídicamente para adoptar la decisión y expidió la Resolución 5909 del 30 de septiembre de 2022, que revoca la Resolución 9217 de fecha 16 de diciembre de 2019, por medio de la cual Pedrito Pereira adjudicó el proyecto de la APP Corredor Portuario. Y en consecuencia, no firmará el contrato.



"Esta disposición de la administración distrital es de total importancia, ya que les da la tranquilidad a los ciudadanos que no se va a permitir la instalación de nuevos peajes que afecten a la ciudad por 30 años más, como lo tenía previsto el proyecto de iniciativa de KMA Construcciones", señala el Distrito en comunicado de prensa.



Desde el 2019 cuando el exalcalde (e) Pedrito Pereira adjudicó el contrato, el proyecto de Corredor Portuario ha generado un constante rechazo de la ciudadanía, que se ha visto afectada con el pago de peajes por más de dos décadas, y en ese sentido, el Distrito debe velar por el interés general y la protección de los derechos colectivos.



