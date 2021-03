Escándalo en Cartagena: Dau se despachó contra su exprimera dama

De ser la protegida del alcalde de Cartagena, Cynthia Pérez Amador se convirtió en el principal dolor de cabeza del mandatario William Dau.



Durante la pandemia, la exprimera dama de la ciudad fue retirada del cargo por orden de los órganos de control que revelaron cómo la exfuncionaria había falsificado certificados de estudio y referencias laborales.



En un audio que se hizo público en las últimas horas el alcalde Dau se va lanza en ristre contra Cynthia Pérez Amador, quien fuera su mano derecha del movimiento político ‘Salvemos a Cartagena’ durante la campaña por la alcaldía (2020- 2023).



“Cynthia deja de estar diciéndole a la gente que yo te escogí a ti, y que yo quiero que tú seas la próxima alcaldesa de Cartagena. Tú no tienes la madera para ser alcaldesa. Te falta mucho, y no solo en preparación académica. Te falta en ética, en principios”, señala el mandatario en audio que circula por las redes sociales.



“Te voy a exponer públicamente como la malandrina que estás resultando. Estás resultando igual a los demás: la próxima vez que estés hablando con mi gabinete, buscando OPS, diciendo que son para mis seguidores, o que buscas que alguien de mi administración te dé algo, cualquier cosa que te metas con mi administración, te voy a exponer públicamente”, añade Dau.



En el audio el mandatario revela cómo su exfuncionaria estrella, a quien defendió en múltiples oportunidades, hoy estaría haciendo campaña política en los barrios y zonas populares para la alcaldía de Cartagena en el próximo periodo, asegurando que Dau la quiere en el Palacio de la Aduana.



“Tú eres una abusiva… era mi primer año de Gobierno y tú estabas ya en campaña para la alcaldía. Les has dicho a todo el mundo que yo quiero que tú seas la próxima alcaldesa. ¡Eso es mentira! Tú no puedes manipularme, tú no puedes engañar a la gente as”, sentencia el alcalde.



“Tú saliste pura malandrina, personalista, ambiciosa y ahora a pasar por encima de William Dau. Ahora vienes a pelearme ‘Salvemos a Cartagena’”, añade.



No ha estado en campaña

"Desde que comenzó la pandemia, me di cuenta de que no me podía quedar en la comodidad de una oficina con aire acondicionado viendo como mi pueblo, ese pueblo al cual yo convencí de que votara por mi candidato sufriera y aguantando hambre", señala Cynthia Pérez.



Según la exfuncionaria, nunca ha estado de campaña y su único objetivo es ayudar a las comunidades.



"En contra de muchas cosas salimos a la calle con ocho funcionarios a ponerle el pecho al covid y a llevar ayudas humanitarias… yo sé lo que es eso porque yo pasé hambre", añade la exprimera dama de la ciudad.



Durante los pocos meses que estuvo en la administración, Pérez Amador estuvo envuelta en escándalos. Pero ella desmiente que esté haciendo campaña.



"Se empezaron a tejer comentarios negativos en mi contra: que yo estaba haciendo campaña por la alcaldía. Y al alcalde no le gustó, pero yo le explique que no podía quedarme quieta. Hay un pueblo al que hay que responderle, un pueblo que creyó en este proyecto y hay que responderle", concluye Cynthia Pérez.



CARTAGENA

