Un recurso de inconstitucionalidad, de más de 100 páginas, presentadas por el alcalde de Cartagena, William Dau, al Gobierno nacional tiene frenada la suspensión del burgmaestre.



“En este caso el alcalde de Cartagena radico una excepción de inconstitucionalidad con un documento de más de 100 páginas el cual está siendo estudiado por la secretaría jurídica de la presidencia de la República y por la oficina jurídica del Ministerio del Interior y la responderemos en el menor tiempo posible, entendiendo que es un recurso de inconstitucionalidad bastante largo, y se debe tener un rigor jurídico para contestarla”, señaló el Ministro del Interior, Diego Palacios.



Lo investigan por compra de pruebas rápidas

de covid-19 en el 2020, en plena pandemia

William Dau (El Tractor, como le dicen sus seguidores) es investigado por la ejecución del contrato S.A. BUS – DADIS-UAC-047-2021, celebrado para la compra de pruebas rápidas de covid-19 en el 2020, en plena pandemia.



“Hay que recordar que no es el Gobierno Nacional quien toma una decisión de suspender al alcalde de Cartagena, sino la contraloría en esta ciudad. En ese sentido, el trámite que se surte siempre, cuando lo ha hecho la Procuraduría general de la nación o cuando lo ha hecho un juez se procede a hacer efectiva esa suspensión”, añadió Palacios.



Hace dos semanas, Dau sostuvo, luego de una manifestación en la Plaza de la Aduana, que:



“Si Duque me suspende sin mirar el trasfondo ilegal, ilícito y político, también, detrás de todo esto, porque también presentamos un recurso de inconstitucionalidad que él está en el deber de responder, si el Presidente me suspende argumentando simplemente ‘es que recibí una orden’, el Presidente es igual de cómplice y calanchín de la corrupción”, dijo el mandatario en rueda de prensa.



En su momento William Dau se defendió de los señalamientos y dijo que Cartagena fue la primera ciudad que compró pruebas rápidas, cuando el Gobierno Duque ni siquiera había establecido lineamientos ni techo de precios para la compra de las pruebas. En Cartagena se presentó el primer caso de coronavirus, en el mes de marzo del 2020, con una turista norteamericana que llegó en un crucero. Así mismo, Cartagena tuvo el primer muerto por la pandemia en el país: un taxista.



