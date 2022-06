El alcalde de Cartagena, William Dau, optó por la prudencia, y a siete de la jornada electoral no se referirá al video que EL TIEMPO publicó en exclusiva, donde las cabezas del Pacto Histórico, presuntamente, estarían fraguando una alianza para que el burgomaestre apoyara a ese partido desde la capital de Bolívar.



“Vamos a pedir a la Procuraduría General de la Nación que se pronuncie sobre este hecho de corrupción: alcalde, cuando uno pensaba que ya era la tapa, ahora se conocen audios y videos reveladores con candidatos a la presidencia donde usted está participando en Política”, señaló la presidenta del Concejo Gloria Estrada tras conocer el video.



(En contexto: El Concejo de Cartagena pide investigar por participación en política a Dau)

Alcalde Dau no habla en el video, pero el Concejo

pide a Procuraduría que lo investigue

En ese video en ningún momento habla el alcalde. Mencionan su nombre un grupo de políticos, pero el no participa FACEBOOK

TWITTER

EL TIEMPO dio a conocer un video interno de la campaña de Gustavo Petro, en el cual se puede observar cómo el candidato y varios de sus asesores discutieron un eventual acuerdo para incluir en las listas del Pacto Histórico a una ficha del alcalde de Cartagena, William Dau, a cambio de apoyo político en la capital de Bolívar.



El mandatario de los cartageneros, que podría ser suspendido en cualquier momento tras una solicitud hecha por la Contraloría al Gobierno Nacional por la compra de pruebas PCR en el año 2020, durante la pandemia, ha manejado el tema con total aplomo y se ha negado a entregar declaraciones.



En la reunión por zoom, difundida por EL TIEMPO, el senador Armando Benedetti planteó la opción de apoyar a una mujer llamada Lidys (Ramírez), ex asesora anticorrupción de Dau: la misma que el alcalde mencionó en una conversación que se filtró como 'su candidata' a la Cámara en Bolívar.



(En contexto: Habla Ramírez, 'ex zar' anticorrupción de Dau mencionada en polémico video)



Asesores de la alcaldía le dijeron a EL TIEMPO que el mandatario no se referirá al tema para no alterar aún más la actual contienda electoral que cierra el próximo domingo con una cerrada disputa por Presidencia de la República entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.



"En ese video en ningún momento habla el alcalde. Mencionan su nombre un grupo de políticos, pero el no participa", señaló una fuente cercana al mandatario.

Facebook Twitter Linkedin

En comité en el que participó Gustavo Petro se discutió si el Pacto Histórico apoyaba ficha de Dau a Cámara. Foto: Captura de pantalla

La presidenta del cabildo fue

más allá y llamó hipócrita al burgomaestre

Hipócrita William Dau, hipócritas Lidys Ramírez y es María Alejandra Benítez, que quisieron hacer campaña con mi dignidad, que quisieron hacer campaña poniendo a mí por el piso FACEBOOK

TWITTER

Mientras tanto, desde el Concejo Distrital piden que la Procuraduría General de la Nación investigue a William Dau por presunta participación en Política.



Secretario le voy a pedir encarecidamente, y esta denuncia la firmo con mi puño y letra, con la oficina jurídica constrúyame una denuncia por participación en política del señor William Dau Chamat y envíe todos los audios y evidencias que esta denuncia la firmo yo como concejal”, señaló el concejal Óscar Marín.



(Le puede interesar: Detectan presunto brote de covid-19 en Unisucre)



La presidenta del cabildo fue más allá y llamó hipócrita al burgomaestre.



“Hipócrita William Dau, hipócritas Lidys Ramírez y es María Alejandra Benítez, que quisieron hacer campaña con mi dignidad, que quisieron hacer campaña poniendo a mí por el piso y exponiéndome como la peor delincuente de un país y de una ciudad, me desprestigiaron hasta que se cansaron. Hipócrita Lidys Ramírez que está haciendo campaña a la presidencia con el erario público”, añadió la presidenta del Cabildo Distrital.



Desde las toldas políticas del mandatario cartagenero, quien sí habló con EL TIEMPO fue Lidys Ramírez, ex zar anticorrupción de la ciudad, y quien es mencionada en los 'Petro- videos'.



“Sí he compartido con el doctor Armando Benedetti porque he apoyado la campaña del Pacto Histórico, pero siempre han sido encuentros de campaña, con la gente, porque la gente reconoce mi liderazgo anticorrupción y antipeajes”, añade la cartagenera



Cartagena