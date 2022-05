Tensas horas se vivieron este martes en el Palacio de la Aduana de Cartagena en medio del llamado del alcalde William Dau a sus electores a la plaza pública para protestar contra lo que el mandatario llama un atropello a la democracia y contra Cartagena.



Lo anterior, tras conocerse que el Ministerio del Interior hará efectiva en cualquier momento la suspensión de Dau por solicitud de la Contraloría.



“Si Duque me suspende sin mirar el trasfondo ilegal, ilícito y político, también, detrás de todo esto, porque también presentamos un recurso de inconstitucionalidad que él está en el deber de responder, si el presidente me suspende argumentando simplemente ‘es que recibí una orden’, el presidente es igual de cómplice y calanchín de la corrupción”, dijo el mandatario en rueda de prensa.

William Dau es investigado por la compra de pruebas rápidas de Covid-19 en el 2020

Vamos para la calle y lo desconozco, y si es necesaria una crisis de institucionalidad entre Cartagena y el Gobierno Nacional pues aquí se dará, porque a Cartagena se respeta...

Pero el mandatario fue más allá y anunció desobediencia civil si se hace efectiva su suspensión, al cual sería inicialmente por tres meses, prorrogables.



“Vamos para la calle y lo desconozco, y si es necesaria una crisis de institucionalidad entre Cartagena y el Gobierno Nacional pues aquí se dará, porque a Cartagena se respeta y la democracia se respeta y no vamos a dejar que cinco concejales malandrines nos pongan a un contralor de calanchín para que venga a suspenderme a mi.”, sostuvo el mandatario.



(Vale la pena leer: Ante inminente suspensión, alcalde William Dau convocó una protesta masiva)



William Dau es investigado por la ejecución del contrato S.A. BUS – DADIS-UAC-047-2021, celebrado para la compra de pruebas rápidas de COVID-19 en el 2020, en plena pandemia.

Ciudadanos respaldan a Dau Foto: Alcaldía de Cartagena

Dau amenaza con desobediencia civil

Si el presidente me suspende argumentando simplemente 'es que recibí una orden', el presidente es igual de cómplice y calanchín de la corrupción

“Si me llegan a suspender voy a decir aquí estoy y aquí me quedo y si me quieren sacar, vengan y me sacan a la fuerza y seguro que me sacarán a la fuerza con Esmad o Ejército lo que sea, pero es una cuestión de principios y yo tengo que defender a Cartagena”.



Dau envió un oficio con 10 puntos al presidente Iván Duque, en el cual argumenta la presunta persecución política de la cual sería víctima en una alianza entre concejales y la Contraloría Distrital.



(Le puede interesar: Suspensión de William Dau: ya está lista la terna para elegir su reemplazo)



Por solicitud del órgano de control, ya fue suspendida la directora del Dadis, Johana Bueno, por este mismo caso en el cual una gran cantidad de pruebas rápidas fueron compradas a valor que triplicó las que fueron compradas por otra ciudades y por instituciones del orden nacional.

Cartageneros respaldaron a Dau Foto: Alcaldía de Cartagena

Dau estaría a horas de ser suspendido

Si me llegan a suspender voy a decir aquí estoy y aquí me quedo y si me quieren sacar, vengan y me sacan a la fuerza y seguro que me sacarán a la fuerza con Esmad o Ejército lo que sea

El Ministro del Interior del Gobierno Duque, Daniel Palacios, según fuentes de la alcaldía, le confirmó la suspensión al mandatario, la cual se haría efectiva horas después de culminada la primera vuelta de elecciones presidenciales que vivió el país el pasado 29 de mayo.



(Vale la pena leer: Petro y Rodolfo: ¿qué muestran resultados electorales en los departamentos?)



En su momento William Dau se defendió de los señalamientos y dijo que Cartagena fue la primera ciudad que compró pruebas rápidas, cuando el Gobierno Duque ni siquiera había establecido lineamientos ni techo de precios para la compra de las pruebas. En Cartagena se presentó el primer caso de coronavirus, en el mes de marzo del 2020, con una turista norteamericana que llegó en un crucero. Así mismo, Cartagena tuvo el primer muerto por la pandemia en el país: un taxista.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PIlotodeCometas

