Con el decreto 0279, que comenzó a regir en firme el pasado lunes 7 de marzo, el alcalde de Cartagena William Dau le da una estocada al mototaxismo en Cartagena.



Y pese a que no erradica este transporte informal de la ciudad, si cierró corredores clave para esta actividad, reprochada por unos sectores, pero defendida por las clases populares.



Los mototaxistas no pueden ingresar al Centro Histórico ni transitar por la zona turística de Bocagrande, ni por 12 barrios más, entre ellos Manga, Pie de la Popa, Crespo y el Bosque.



Las de Dau son las mayores restricciones contra

los mototaxistas en la historia de la ciudad

No poder movilizar a nuestra clientela por la Avenida Pedro de Heredia nos bajó los ingresos en un 60 por ciento: empresas y la mayoría de universidades están sobre esa avenida

Pero la restricción más sensible para el gremio de los mototaxistas, en el decreto, es la prohibición de moto con parrillero por la Avenida Pedro de Heredia, la principal arteria de Cartagena que comunica al centro con el sur de la ciudad.



“No poder movilizar a nuestra clientela por la Avenida Pedro de Heredia nos bajó los ingresos en un 60 por ciento: empresas y la mayoría de universidades están sobre esa avenida, y el alcalde lo sabe: eso no es gobernar para la gente trabajadora”, señala José Antonio Julio Ahumedo, mototaxista y presidente de la Federación de Mototaxistas de Cartagena, Femocar.



Pero hay más: el decreto además impone un pico y placa de dos dígitos diarios a las motos de lunes y viernes; y el segundo y último viernes del mes son día sin moto en Cartagena.



Y ojo, en Cartagena está prohibida la movilidad de motos con parrillero entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana.



En los primeros tres meses del año mototaxistas y alcalde se han reunido tres veces para conciliar, siete en los últimos 10 meses, pero en todos los encuentros las partes se han puesto de pie en medio de improperios y golpes a la mesa.



Mientras los mototaxistas reclaman su derecho al trabajo y argumentan que son una necesidad para una ciudad donde el sistema integrado de transporte, Transcaribe, no llega aún a todos los barrios y menos a todos los ciudadanos; el alcalde William Dau, con cifras en mano, sostiene que la accidentalidad y atracos a mano armada son en su mayoría protagonizados por motociclistas con parrillero.

Protestas de mototaxistas en Cartagena Foto: Fedumcol

Atrás del mototaxismo hay mafias de

empresarios dueños de hasta 100 motos

No obstante, hay un dato en el que ambas partes coinciden: sostienen que atrás del mototaxismo hay mafias de empresarios dueños de hasta 100 motos, que se lucran de esta informalidad.



Un mototaxista paga 20 mil pesos diarios por el alquiler de la moto, y tiene que pagar la gasolina.



Y serían estas mafias las que generaron una violenta jornada de protestas el pasado 28 de febrero, que dejó 34 buses y dos estaciones de Transcaribe con daños.



Durante seis horas, los mototaxistas bloquearon vías con quema de llantas, se enfrentaron a la fuerza pública y causaron caos, pero éstas protestas generaron repudio entre la ciudadanía, pues la violenta jornada fue aprovechada por la delincuencia común que pescó en río revuelto y atracó transeúntes y comercio.



Mototaxistas quieren ser legales

Antes del decreto, en un día bueno uno llegaba a la casa con 50 o 70 mil pesos, ahora tenemos que guerrear para hacernos 25 o 30 mil pesos

Los mototaxistas le piden al Distrito un censo, caracterización y carnetización, y que se abra las puertas a la legalización de un trabajo informal del que dependen una 150 mil familias, según Femocar.



Sin embargo, para el Distrito esta puede ser una tarea vacía teniendo en cuenta que un grueso de los trabajadores en moto provienen de municipios vecinos, que han encontrado en la capital de Bolívar, un medio de subsistencia.



“Antes del decreto, en un día bueno uno llegaba a la casa con 50 o 70 mil pesos, ahora tenemos que guerrear para hacernos 25 o 30 mil pesos”, Julio Ahumedo, quien denuncia que luego de las protestas hay persecución de la fuerza pública que ha inmovilizado varias motos.



Mientras el alcalde Dau se mantiene firme en el decreto Distrital y no cede un milímetro a las pretensiones de los mototaxistas, el gremio promete una lluvia de tutelas y demandas.



Para transitar por la avenida Pedro de Heredia con acompañante, los motociclistas deben presenten la carta de propiedad del vehículo e inscribir, ante del Departamento Administrativo de Transito y Transporte, DATT, al nucleo familiar o amigos con los cuales viaja regularmente.



John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena.

