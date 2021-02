William Dau enfrenta hoy audiencia pública para revocatoria de mandato

Pese a que la Registraduría Nacional del Estado Civil suspendió los proceso de revocatorias de mandato en Colombia a raíz de la pandemia por coronavirus, Cartagena de Indias será escenario hoy, a las 2 de la tarde, de la audiencia pública programada dentro del proceso de revocatoria del mandato que promueven varios grupos de detractores en contra del alcalde de la ciudad, William Dau Chamat.



En el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias Julio César Turbay Ayala, del barrio Getsemaní, se verán cara a cara el mandatario y los promotores de esta iniciativa, en cabeza del exalcalde Rodolfo Díaz Raith.



A través de una consulta popular, el grupo de ciudadanos busca que la comunidad se pronuncie si está de acuerdo o no con revocarle el mandato al polémico Dau Chamat.

(En contexto: 'En mi primer año de Gobierno me he defendido de 1.400 tutelas': Dau)



Según los detractores, el mandatario no ha cumplido con el Plan de Desarrollo propuesto durante la candidatura a la alcaldía de Cartagena.



Son tres grupos distintos, y en diferentes frentes, los que promueven la revocatoria a Dau.



Hoy, cada uno de los promotores de la iniciativa tendrán 30 minutos para exponer sus críticas sobre los primeros 13 meses de Gobierno en la ciudad heroica.



(En contexto: Escándalo por peajes de Cartagena generó caos y protestas en calles)

"El alcalde Dau debe ser separado de su cargo por incumplir su programa de gobierno, irrespetar a los ciudadanos y sobre todo no brindar soluciones al pueblo cartagenero en problemas de suma importancia como salud, pobreza, corrupción y educación", señaló el exalcalde de Cartagena, Rodolfo Díaz Raith, principal líder opositor del mandatario.



Pero también será escuchado el alcalde, quien adelantó que le explicará a la ciudad qué se hizo durante el año de la pandemia y los gastos en los que incurrió Cartagena en medio de la emergencia.



(En contexto: Revocatoria de mandato a William Dau en Cartagena busca 35 mil firmas)

debe ser separado de su cargo por incumplir su programa de gobierno, irrespetar a los ciudadanos y no brindar soluciones en problemas de suma importancia como salud, pobreza, corrupción y educación FACEBOOK

TWITTER

Respaldo a Dau en las calles

Mientras tanto, varias organizaciones sindicales, sociales y populares, y un grueso de ciudadanos, partidos políticos alternativos, organizaciones de afros, indígenas, mujeres, juntas de acción comunal, asociaciones de padres de familia, encabezados por el líder sindical de la Central Unitaria de Trabajadores, Gil Falcon, anunciaron su respaldo a Dau.



El grupo de electores y seguidores del burgomaestre señalaron que se tomarán los alrededores del Centro de Convenciones para gritar arengas y respaldar a Dau.

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

Así se resolvió el crimen de dentista colombiano en un pueblo de Chile

Me quitaron la nariz a mordiscos y quiero que otras no sufran como yo

Cartagena